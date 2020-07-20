Барселонцы идут на пляжи, игнорируя призыв оставаться дома
Пляж в Барселоне полон отдыхающих, а те, кому не хватило места, стоят в очереди. Люди игнорируют..
Дата загрузки: 2020-07-20
[житель Барселоны]:
«Летом в помещении душно, и сидеть дома тяжело».
В Испании отменили жёсткий карантин 21 июня. Но с тех пор в стране зарегистрировали 170 локальных вспышек коронавируса. Больше всего их в Каталонии. Власти автономии призвали четыре миллиона человек, включая барселонцев, оставаться дома в течение 15 дней. За последние сутки в Каталонии зарегистрировали почти тысячу новых случаев COVID-19.
[турист из Великобритании]:
«На некоторых пляжах соблюдают дистанцию, а в каком-то ресторане было полно людей. Все делают что хотят».
Власти призвали каталонцев не выходить из дома без крайней необходимости и запретили собираться группами больше десяти человек. Кафе и рестораны смогут работать, но должны впускать меньше людей и обеспечивать между ними расстояние в два метра.
В Испании в общей сложности выявили более 260 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 28 тысяч человек.
Между тем ВОЗ сообщила о новом антирекорде. 18 июля в мире за сутки зарегистрировали почти 260 тысяч новых случаев заболевания. Общее число заражений превысило 14 с половиной миллионов. Болезнь унесла жизни более 600 тысяч человек.
Наиболее пострадавшая от пандемии страна – Соединённые Штаты Америки. Там выявили три миллиона 700 случаев COVID-19. На втором месте Бразилия, где заболевших больше двух миллионов. За ними следует Индия. Там коронавирус выявили у миллиона человек.
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