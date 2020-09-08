Артисты Королевского балета Великобритании снова начинают выступать
Артисты Королевского балета Великобритании Романи Пайдак и Дэйн Херст репетируют дома в гостиной. Во время карантинных..
Дата загрузки: 2020-09-08
Усердные тренировки в непростых условиях помогают сохранить прекрасную форму.
[Дэйн Херст, артист Королевского балета]:
«Мы тренируем свои тела, чтобы быть в наилучшей форме. Поэтому, когда мы выступаем перед публикой, она видит вершину человеческих достижений. А, если просто сидишь дома, может начаться тревога, поскольку пропадает уверенность в том, что сможешь танцевать, как обычно».
Теперь они собираются и на совместные репетиции.
[Миген Грейс Хинкис, артистка Королевского балета]:
«Мы делаем тест, убеждаемся, что результат отрицательный, а затем нам разрешают репетировать вместе. Но даже при этом мы танцуем в масках, чтобы быть по-настоящему защищёнными».
Недавно танцоры вместе с другими коллегами выступили на благотворительных концертах – вживую станцевали перед публикой впервые за пять месяцев.
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