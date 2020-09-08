Артисты Королевского балета Великобритании снова начинают выступать

Артисты Королевского балета Великобритании Романи Пайдак и Дэйн Херст репетируют дома в гостиной. Во время карантинных..

Артисты Королевского балета Великобритании Романи Пайдак и Дэйн Херст репетируют дома в гостиной. Во время карантинных ограничений это стало для них образом жизни.

Усердные тренировки в непростых условиях помогают сохранить прекрасную форму.

[Дэйн Херст, артист Королевского балета]:

«Мы тренируем свои тела, чтобы быть в наилучшей форме. Поэтому, когда мы выступаем перед публикой, она видит вершину человеческих достижений. А, если просто сидишь дома, может начаться тревога, поскольку пропадает уверенность в том, что сможешь танцевать, как обычно».

Теперь они собираются и на совместные репетиции.

[Миген Грейс Хинкис, артистка Королевского балета]:

«Мы делаем тест, убеждаемся, что результат отрицательный, а затем нам разрешают репетировать вместе. Но даже при этом мы танцуем в масках, чтобы быть по-настоящему защищёнными».

Недавно танцоры вместе с другими коллегами выступили на благотворительных концертах – вживую станцевали перед публикой впервые за пять месяцев.

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