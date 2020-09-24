Шутка разведчика? Польские спецагенты в 60-х годах выследили Джеймса Бонда

Тёзка киношного Джеймса Бонда побывал в Польше в 60-х годах прошлого века. Это подтверждают документы, найденные..

[Маржена Крук, директор Института национальной памяти]:

«Мы знаем, что он провёл в Польше почти год – в период с 64-го по 65-й годы. Он работал военным атташе (в британском посольстве)».

Тёзка киношного Джеймса Бонда побывал в Польше в 60-х годах прошлого века. Это подтверждают документы, найденные в архивах Института национальной памяти в Варшаве.

Реальный Джеймс Бонд приехал в Польшу 18 февраля 1964 года. Он побывал в Белостоке и Ольштыне и вызвал интерес у польских контрразведчиков. По их мнению, сотрудник британского посольства пытался проникнуть на военные объекты.

[Маржена Крук, директор Института национальной памяти]:

«В то время, когда в кинотеатрах показывали «Голдфингер», возможно, он играл в игры с польскими контрразведчиками. Может быть, он решил так подшутить над ними».

Возможно, британский спецагент понял, что его раскрыли, и поэтому вскоре уехал. В Польше он не контактировал с местными жителями.

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