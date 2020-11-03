Рождественские огни в Лондоне посвятили героям времён пандемии

На Оксфорд-стрит в историческом районе Лондона зажглись рождественские огни. В этом году помимо украшений над улицей..

На Оксфорд-стрит в историческом районе Лондона зажглись рождественские огни. В этом году помимо украшений над улицей развесили баннеры с бегущей строкой. На них высвечиваются имена героев 2020 года, которые помогали людям во время пандемии. Кандидатуры выдвигает общественность.

На этой неделе прохожие на Оксфорд-стрит будут видеть имя волонтёра Аниса Али. Он одним из первых записался добровольцем в Национальную службу здравоохранения Великобритании. Днём мужчина работает, а остальное время посвящает волонтёрству. С марта он выполнил более 730 поручений.

Имена кандидатов для светящихся вывесок можно зарегистрировать на специальном веб-сайте. Победителей определяют путём голосования, в котором участвует общественность. Выбранным героям также выдают сертификат на 500 фунтов стерлингов. Деньги можно потратить в фешенебельных магазинах на Оксфорд-стрит. Это самая оживлённая торговая улица города.

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