Рождественские огни в Лондоне посвятили героям времён пандемии
На Оксфорд-стрит в историческом районе Лондона зажглись рождественские огни. В этом году помимо украшений над улицей..
Дата загрузки: 2020-11-03
На этой неделе прохожие на Оксфорд-стрит будут видеть имя волонтёра Аниса Али. Он одним из первых записался добровольцем в Национальную службу здравоохранения Великобритании. Днём мужчина работает, а остальное время посвящает волонтёрству. С марта он выполнил более 730 поручений.
Имена кандидатов для светящихся вывесок можно зарегистрировать на специальном веб-сайте. Победителей определяют путём голосования, в котором участвует общественность. Выбранным героям также выдают сертификат на 500 фунтов стерлингов. Деньги можно потратить в фешенебельных магазинах на Оксфорд-стрит. Это самая оживлённая торговая улица города.
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