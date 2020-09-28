Гламурные платья раскрывают истории колониального прошлого Тасмании

Эти наряды – хранители истории колониальной моды острова Тасмания. Коллекция примерно из 250 старинных платьев и..

Эти наряды – хранители истории колониальной моды острова Тасмания. Коллекция примерно из 250 старинных платьев и костюмов принадлежит Австралийскому национальному доверительному фонду, который занимается сохранением исторического прошлого континента.

Теперь же исследователи решили копнуть глубже: они хотят узнать, какие личные истории скрываются за каждым предметом одежды.

[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:

«Вся информация о владельцах известна. Но дополнительной информации почти нет». [Мэтью Смитис, директор Национального доверительного фонда]:

«Мы основали исследовательский проект: ищем имена владельцев, чтобы собрать историю их семьи и их личные истории, которые будут прилагаться к платьям».

Эту одежду создавали в период с середины XIX до середины XX века. Её владельцами были влиятельные жители Тасмании.

[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:

«Это было богатое общество. Стоит только взглянуть на платья, а также на то, из чего они сшиты. Качество очень хорошее».

Шёлк и кружева: на многие наряды уходили долгие часы работы.

[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:

«Это прекрасные, просто прекрасные платья, созданные в более элегантную эпоху».

С приходом пандемии у работников фонда появилась возможность заняться поиском фактов.

[Мэтью Смитис, директор Национального доверительного фонда]:

«В этот период мы были закрыты, но не сидели без дела. Мы вели исследовательскую работу».

Все наряды можно увидеть в музее недалеко от города Лонсестон.

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