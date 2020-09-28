Гламурные платья раскрывают истории колониального прошлого Тасмании
Эти наряды – хранители истории колониальной моды острова Тасмания. Коллекция примерно из 250 старинных платьев и..
Дата загрузки: 2020-09-28
Теперь же исследователи решили копнуть глубже: они хотят узнать, какие личные истории скрываются за каждым предметом одежды.
[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:
«Вся информация о владельцах известна. Но дополнительной информации почти нет».
[Мэтью Смитис, директор Национального доверительного фонда]:
«Мы основали исследовательский проект: ищем имена владельцев, чтобы собрать историю их семьи и их личные истории, которые будут прилагаться к платьям».
Эту одежду создавали в период с середины XIX до середины XX века. Её владельцами были влиятельные жители Тасмании.
[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:
«Это было богатое общество. Стоит только взглянуть на платья, а также на то, из чего они сшиты. Качество очень хорошее».
Шёлк и кружева: на многие наряды уходили долгие часы работы.
[Барбара Милсон, куратор Дома Кларендон]:
«Это прекрасные, просто прекрасные платья, созданные в более элегантную эпоху».
С приходом пандемии у работников фонда появилась возможность заняться поиском фактов.
[Мэтью Смитис, директор Национального доверительного фонда]:
«В этот период мы были закрыты, но не сидели без дела. Мы вели исследовательскую работу».
Все наряды можно увидеть в музее недалеко от города Лонсестон.
Короткая ссылка на эту страницу: