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Международный день змеи: как рептилий спасают в Уганде

Международный день змеи: как рептилий спасают в Уганде

16 июля отмечают Международный день змеи. В Уганде обитает более 100 видов этих рептилий. Они часто..

Дата загрузки: 2020-07-20

16 июля отмечают Международный день змеи. В Уганде обитает более 100 видов этих рептилий. Они часто становятся жертвами местного населения. Змей боятся, хотя большинство из них не ядовиты. Образовательный центр охраны дикой природы Уганды старается просветить угандийцев, чтобы змей не убивали зря.
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