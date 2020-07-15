В Индии в моде бутылки в бамбуковом чехле
Мастерская в индийском городе Агартала работает на полную мощность. Здесь делают бамбуковые чехлы для бутылок из..
Дата загрузки: 2020-07-15
[Прасант Рао, управляющий мастерской]:
«Это хорошо приняли не только индийцы по всей стране, но и люди всего мира. Особенно высокий спрос на экологичные изделия – в странах Европы, Ближнего Востока, а также – в США и Австралии».
Только за два дня мастерская получила 4000 заказов от покупателей из разных стран.
Бамбук – одно из самых быстрорастущих растений на планете. За день он может вырастать до 75 сантиметров. Стебли бамбука со временем одревесневают, стенки становятся толстыми и крепкими.
Помимо чехлов для бутылок, из бамбука делают трости, мебель, духовые музыкальные инструменты, фанеру и бумагу.
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