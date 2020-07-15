В Индии в моде бутылки в бамбуковом чехле

Мастерская в индийском городе Агартала работает на полную мощность. Здесь делают бамбуковые чехлы для бутылок из..

[Прасант Рао, управляющий мастерской]:

«Это хорошо приняли не только индийцы по всей стране, но и люди всего мира. Особенно высокий спрос на экологичные изделия – в странах Европы, Ближнего Востока, а также – в США и Австралии».

Мастерская в индийском городе Агартала работает на полную мощность. Здесь делают бамбуковые чехлы для бутылок из стекла или нержавеющей стали. Экологичная продукция завоёвывает всё больше популярности.

Только за два дня мастерская получила 4000 заказов от покупателей из разных стран.

Бамбук – одно из самых быстрорастущих растений на планете. За день он может вырастать до 75 сантиметров. Стебли бамбука со временем одревесневают, стенки становятся толстыми и крепкими.

Помимо чехлов для бутылок, из бамбука делают трости, мебель, духовые музыкальные инструменты, фанеру и бумагу.

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