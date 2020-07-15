Дайвинг и пляжный отдых: греки возвращаются к нормальной жизни

Португальский дайвер Марсиу, живущий в Греции, когда-то нырнул на глубину 70 метров без акваланга. Сейчас он..

Португальский дайвер Марсиу, живущий в Греции, когда-то нырнул на глубину 70 метров без акваланга. Сейчас он снова погружается в морские воды у острова Ангистрион. Марсиу поспешил сюда сразу после отмены карантинных мер.

[Марсиу Фернандиш, дайвер]:

«Во время карантина я сильно скучал не только по людям, но и по природе. Плавать под водой или заниматься другим видом водного спорта – хороший способ отдохнуть на свежем воздухе».

Ранее Греция открыла границы для большинства стран Евросоюза и для 14 стран, не входящих в него. Но пока дайвингом здесь занимаются в основном местные жители.

[Манолис Димакареас, ученик-дайвер]:

«Теперь карантин закончился, и мы можем отдаваться разным увлечениям. Есть большая разница между тем, чтобы сидеть в дома или быть на улице».

Поскольку пандемия не закончилась, инструкторы по дайвингу соблюдают меры предосторожности.

[Харалампос Гказинакис, владелец школы дайвинга]:

«Дайвинг, как правило, безопасен, несмотря на коронавирус. Мы принимаем все меры, делаем всё, что нужно».

Для любителей подводных приключений проводят экскурсии к местам кораблекрушений.

[Эфтимиос Гкантис, инструктор по дайвингу]:

«Они загадочные и зрительно впечатляют. Здесь, у острова Ангистрион, всего в часе езды от Пирейского порта, есть чудесное место крушения корабля Avantis Three. Его останки находятся на глубине от 14 до 47 метров. Это замечательно, поскольку можно погружаться на разные уровни».

На Ангистрион понемногу возвращаются и любители пляжного отдыха. В отелях постоянно дезинфицируют помещения, а на паромах можно находиться только в масках.

Министерство туризма Греции ожидает, что курорты и другие места отдыха в этом году посетят пять миллионов путешественников. В 2019-м их было более 30 миллионов. Между тем, греческие предприниматели надеются хотя бы немного поправить дела в летний сезон.

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