Эфиопия заполняет водохранилище спорной ГЭС без договора с Египтом и Суданом
В Эфиопии начали заполнять водохранилище ГЭС «Возрождение», строительство которой вызвало спор с властями Египта и Судана...
Дата загрузки: 2020-07-16
[Селеши Бекеле, министр водных ресурсов Эфиопии]:
«Теперь, когда наступает сезон дождей, уровень воды вскоре превысит 560 метров. Достигнув этого уровня, вода больше не опустится ниже 560 метров. Строительство плотины и наполнение водой идут параллельно».
Наполнение плотины началось несмотря на то, что переговоры Эфиопии с Египтом и Суданом не завершились. Каир и Хартум хотят достичь соглашения по техническим вопросам работы гидроэлектростанции.
ГЭС строят на реке Голубой Нил. Власти Египта и Судана опасаются, что в их странах возникнет нехватка воды. Это может привести к ослаблению экономики, голоду и, как следствие, к политической нестабильности.
В 20-х годах прошлого века Египет заключил со своим протектором – Великобританией – соглашение о так называемых исторических правах египтян на Нил. Это позволяло Каиру накладывать вето на любой проект, который предусматривает использование ресурсов реки.
Девять лет назад Эфиопия воспользовалась событиями «Арабской весны» и без согласования с Египтом начала строительство ГЭС. После запуска она станет самой мощной гидроэлектростанцией в Африке. Четырёхмиллиардный проект позволит Эфиопии снабжать электроэнергией не только своих жителей, но и жителей соседних стран.
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