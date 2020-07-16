Эфиопия заполняет водохранилище спорной ГЭС без договора с Египтом и Суданом

В Эфиопии начали заполнять водохранилище ГЭС «Возрождение», строительство которой вызвало спор с властями Египта и Судана...

[Селеши Бекеле, министр водных ресурсов Эфиопии]:

«Теперь, когда наступает сезон дождей, уровень воды вскоре превысит 560 метров. Достигнув этого уровня, вода больше не опустится ниже 560 метров. Строительство плотины и наполнение водой идут параллельно».

В Эфиопии начали заполнять водохранилище ГЭС «Возрождение», строительство которой вызвало спор с властями Египта и Судана. Эфиопский министр водных ресурсов сообщил, что уровень воды в водохранилище повысился с 525 до 560 метров.

Наполнение плотины началось несмотря на то, что переговоры Эфиопии с Египтом и Суданом не завершились. Каир и Хартум хотят достичь соглашения по техническим вопросам работы гидроэлектростанции.

ГЭС строят на реке Голубой Нил. Власти Египта и Судана опасаются, что в их странах возникнет нехватка воды. Это может привести к ослаблению экономики, голоду и, как следствие, к политической нестабильности.

В 20-х годах прошлого века Египет заключил со своим протектором – Великобританией – соглашение о так называемых исторических правах египтян на Нил. Это позволяло Каиру накладывать вето на любой проект, который предусматривает использование ресурсов реки.

Девять лет назад Эфиопия воспользовалась событиями «Арабской весны» и без согласования с Египтом начала строительство ГЭС. После запуска она станет самой мощной гидроэлектростанцией в Африке. Четырёхмиллиардный проект позволит Эфиопии снабжать электроэнергией не только своих жителей, но и жителей соседних стран.

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