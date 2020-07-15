Британские озёра наводняет агрессивная толстянка Хелмса

Водоёмы в британском национальном заповеднике Озёрный край богаты флорой и фауной. Считается, что этой экосистеме около..

Водоёмы в британском национальном заповеднике Озёрный край богаты флорой и фауной. Считается, что этой экосистеме около 11 тысяч лет.

Однако всему этому разнообразию теперь угрожает инвазивное растение из Австралии и Новой Зеландии под названием толстянка Хелмса.

[Джо Маккарри, природозащитница]:

«Для него это среда обитания без природных врагов, без насекомых, которые поедали бы его, без болезней. Способов природного контроля нет. Растение разрослось до небывалых масштабов».

Изначально это растение покупали, чтобы высаживать в искусственных прудах. Однако оно оказалось настолько агрессивным, что его использование в Великобритании запретили.

Толстянка уже вытеснила девять местных видов растений. Как только она разрастается, избавиться от неё почти невозможно.

[Джо Маккарри, природозащитница]:

«Она лишает многие местные виды животных их природной среды обитания. В контексте изменения климата, когда у природы начинаются проблемы, они наступают со всех сторон».

При этом многие местные жители и туристы неосознанно помогают разносить толстянку Хелмса на ещё большие территории. Её семена цепляются к одежде и вещам.

Экологи говорят, что предотвратить это можно, следуя простым правилам.

[Том Бардитт, эколог]:

«Очищайте всё: ваши багажники, ваших собак, ваши доски для сёрфинга, каноэ и тому подобное. Просто хорошо всё мойте. То есть не должно оставаться маленьких зелёных листиков. А перед тем как отправиться на какие-то живописные озёра, всё хорошо высушивайте».

Эти места сохраняли свою неизменную красоту тысячи лет. Экологи надеются, что в будущем ситуация не изменится.

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