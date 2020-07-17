Международный день змеи: как этих рептилий охраняют в Уганде

Этого питона готовят к осмотру. Он живёт в Образовательном центре охраны дикой природы Уганды в городе..

[Барбара Алапо, ветеринар]:

«Люди хотели построить церковь рядом с болотом. Эту змею спасли, но её сильно побили местные жители. Ей обрубили хвост и повредили спину. Наши сотрудники рассказали этим людям о сохранении змей, и потом змею принесли в центр реабилитации».

Этого питона готовят к осмотру. Он живёт в Образовательном центре охраны дикой природы Уганды в городе Энтеббе. Рептилию доставили сюда полуживой три года назад.

16 июля мир отмечает Международный день змеи. В Уганде водится более 100 видов этих рептилий. Люди боятся их и нередко пытаются убить, поскольку не могут отличить ядовитую от неядовитой.

[Ричард Отти, сотрудник Образовательного центра охраны природы]:

«В основном, люди реагируют на змей отрицательно. Люди боятся их, потому что не понимают. Некоторые считают, все змеи ядовиты, хотя это не так. Из-за этого недопонимания мы теряем много змей».

Большинство местных змей для человека безвредны, но есть и очень смертоносные, такие как чёрная лесная кобра и гадюка.

Кроме того, в случае укуса люди не знают, куда обращаться. В угандийских больницах часто нет противоядий. Распространены спорные услуги народных целителей.

Образовательный центр охраны дикой природы пытается ситуацию изменить. Его работники просвещают местное население, а также сотрудничают с медучреждениями.

[Ричард Отти, сотрудник Образовательного центра охраны природы]:

«Мы работаем с больницами, чтобы понять, как наилучшим образом основать учреждение, где будут производить наше противоядие от змей, которые водятся у нас в стране. В настоящее время все наши противоядия импортные, и мало больниц их получает».

По данным ВОЗ, ежегодно змеи кусают до двух миллионов семисот тысяч человек, что приводит к почти 140 тысячам смертей и 400 тысячам случаев инвалидности. По словам специалистов, в случае укуса очень важно вовремя оказать помощь.

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