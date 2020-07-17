Международный день змеи: как этих рептилий охраняют в Уганде
Этого питона готовят к осмотру. Он живёт в Образовательном центре охраны дикой природы Уганды в городе..
Дата загрузки: 2020-07-17
[Барбара Алапо, ветеринар]:
«Люди хотели построить церковь рядом с болотом. Эту змею спасли, но её сильно побили местные жители. Ей обрубили хвост и повредили спину. Наши сотрудники рассказали этим людям о сохранении змей, и потом змею принесли в центр реабилитации».
16 июля мир отмечает Международный день змеи. В Уганде водится более 100 видов этих рептилий. Люди боятся их и нередко пытаются убить, поскольку не могут отличить ядовитую от неядовитой.
[Ричард Отти, сотрудник Образовательного центра охраны природы]:
«В основном, люди реагируют на змей отрицательно. Люди боятся их, потому что не понимают. Некоторые считают, все змеи ядовиты, хотя это не так. Из-за этого недопонимания мы теряем много змей».
Большинство местных змей для человека безвредны, но есть и очень смертоносные, такие как чёрная лесная кобра и гадюка.
Кроме того, в случае укуса люди не знают, куда обращаться. В угандийских больницах часто нет противоядий. Распространены спорные услуги народных целителей.
Образовательный центр охраны дикой природы пытается ситуацию изменить. Его работники просвещают местное население, а также сотрудничают с медучреждениями.
[Ричард Отти, сотрудник Образовательного центра охраны природы]:
«Мы работаем с больницами, чтобы понять, как наилучшим образом основать учреждение, где будут производить наше противоядие от змей, которые водятся у нас в стране. В настоящее время все наши противоядия импортные, и мало больниц их получает».
По данным ВОЗ, ежегодно змеи кусают до двух миллионов семисот тысяч человек, что приводит к почти 140 тысячам смертей и 400 тысячам случаев инвалидности. По словам специалистов, в случае укуса очень важно вовремя оказать помощь.
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