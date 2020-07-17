В Бразилии число заражённых коронавирусом превысило 2 млн

Более двух миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии. За сутки там прибавилось более 45 тысяч заболевших...

Более двух миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии. За сутки там прибавилось более 45 тысяч заболевших. В общей сложности скончались свыше 76 тысяч пациентов.

Прошло всего 27 дней с тех пор, как в Бразилии зарегистрировали миллион случаев заражения коронавирусом. К слову, в США прошло 43 дня, прежде чем число заражённых увеличилось с одного миллиона до двух. При этом в Бразилии живёт на 120 миллионов человек меньше, чем в США.

[жительница Сан-Паулу]:

«Я сильно напугана. Каждый день (заражённых) становится больше. Их число не сокращается, а увеличивается». [жительница Сан-Паулу]:

«Возможно, пришло время для сената, нижней палаты и оппозиции объединить силы. Все должны объединиться ради народа, а не думать о политике. Сейчас не время думать о ней».

В Бразилии первый случай заражения новым вирусом подтвердили в конце февраля. Больше всего пострадали от эпидемии штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.

Президент Жаир Болсонару, который сейчас сам болеет COVID-19, выступает против жёсткого карантина. По его мнению, экономические последствия могут принести больше проблем, чем сама болезнь.

Короткая ссылка на эту страницу: