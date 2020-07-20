Оперная дива из Грузии выступила на древнеримской агоре в Афинах

Древнеримская агора в Афинах возле Акрополя когда-то была сердцем социальной, политической и культурной жизни людей. Недавно..

Древнеримская агора в Афинах возле Акрополя когда-то была сердцем социальной, политической и культурной жизни людей. Недавно она снова ожила. Её превратили в оперную сцену, на которой выступила грузинская дива Анита Рачвелишвили.

И зрителей, и музыкантов рассаживали с учётом социального дистанцирования.

[Анита Рачвелишвили, меццо-сопрано]:

«Это удивительно. Я впервые в этом замечательном месте. Кажется, будто я стала частью истории, что делает это событие очень уникальным».

Сцена примерно в два раза больше обычной театральной. Это сделано, чтобы между музыкантами можно было обеспечить, по меньшей мере, метр дистанции. А в разделе духовых инструментов между исполнителями также установили прозрачные пластиковые перегородки.

Этот концерт стал частью целой серии культурных мероприятий, которые этим летом организовали на исторических достопримечательностях Греции. Так власти хотят остановить распространение коронавируса в закрытых помещениях, таких как театры.

[Гиоргос Кумендакис, художественный директор Национальной оперы]:

«Мы пришли сюда, на это открытое место, в очень сложных условиях. Мы вложили в мероприятие много любви и заботы, хорошо подготовились, следуя всем правилам. Думаю, результат превосходный».

Этот концерт также транслировали в социальных сетях. С наступлением темноты десятки туристов и прохожих собрались у ограждения, чтобы послушать музыку и пение.

[турист из США]:

«Мне очень повезло. Я из Штатов, там такого не проводят. Очень приятно услышать такую качественную музыку на открытой площади. Я счастлив быть здесь». [турист из Испании]:

«Фантастика. Лучше места не придумаешь: возле Акрополя и агоры. Удивительные декорации, просто потрясающе. Прекрасная музыка и сопрано. У неё очень мощный голос».

За три летних месяца у 70 археологических памятников Греции пройдёт более 110 концертов. Это будут и музыка, и опера, и танцы.

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