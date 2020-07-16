Эфиопские мигранты оказались в ловушке в Йемене

Десятки тысяч мигрантов – в основном, эфиопцев – оказались в Йемене в затруднительном положении. По меньше..

Десятки тысяч мигрантов – в основном, эфиопцев – оказались в Йемене в затруднительном положении. По меньше мере, 14,5 тысяч человек насильно переселили из-за слухов, что COVID-19 в стране распространяют именно мигранты.

[мигрант]:

«Мне негде остановиться, негде спать, еды нет, вообще ничего нет. Мы все очень устали. Нет ни воды, ни еды. Мы спим на картоне возле светофоров. Я устал».

Каждый месяц через Йемен проезжают тысячи эфиопцев, которые направляются в Саудовскую Аравию на заработки. Однако теперь из-за пандемии они не могут пересекать границы.

[Пол Диллон, представитель Международной организации по миграции]:

«Ограничения, связанные с COVID-19, в последние месяцы сократили число прибывающих в Йемен мигрантов на 90%. Также десятки тысяч эфиопцев оказались без пристанища здесь. Их принуждают переселяться, незаконно заключают, нарушают их права. Они подвергаются риску заражения, но их никто не поддерживает».

Тех эфиопцев, которые на момент закрытия границ оказались в стране, на автобусах свозят в определённые места. Также часть из них может содержаться в центрах заключения.

[Пол Диллон, представитель Международной организации по миграции]:

«В течение шести лет Йемен был чрезвычайно опасным местом для мигрантов. А COVID-19 сделал ситуацию ещё хуже. Мигрантов обвиняют в том, что они переносчики вируса, из-за этого они страдают от изоляции и насилия. Помимо принудительного переселения, опасения по поводу COVID-19 приводят к тому, что мигранты в Йемене сталкиваются со словесными оскорблениями и запугиваниями».

Обычно в Саудовской Аравии мигранты из Эфиопии работают уборщиками, водителями и разнорабочими.

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