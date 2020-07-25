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Уже скоро к марсу полетит первый вертолёт-разведчик

Уже скоро к марсу полетит первый вертолёт-разведчик

30 июля с мыса Канаверал в США запустят очередной спускаемый аппарат, который направится к Марсу. Марсоход..

Дата загрузки: 2020-07-25

30 июля с мыса Канаверал в США запустят очередной спускаемый аппарат, который направится к Марсу. Марсоход «Настойчивость» будет самым высокотехнологичным роботом, который приземлится на Красную планету. А помогать в исследованиях ему будет вертолёт-разведчик «Изобретательность».
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