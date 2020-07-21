Зоопарк в Мексике показал симпатичного детёныша бегемота

Этому симпатичному бегемотику чуть больше недели. Он родился в зоопарке Саканго в мексиканском городе Калимайя. С..

[Хулиана Леаль, ветеринар]:

«Состояние здоровья (детёныша) сейчас стабильное. Мы постоянно видим его с мамой, они всегда вместе. Вдвоём идут в воду и вдвоём выходят на сушу».

Этому симпатичному бегемотику чуть больше недели. Он родился в зоопарке Саканго в мексиканском городе Калимайя. С тех пор малыш неразлучен с мамой по кличке Тамба.

Раньше 22-летней Тамбе не удавалось родить здорового детёныша. Но на этот раз ветеринары уверены, что всё идёт хорошо.

Поскольку бегемотик не отходит от мамы ни на минуту, специалисты пока не могут определить его пол.

В дикой природе бегемоты обитают в Африке к югу от Сахары. Эти животные занесены в Красную Книгу как вид, которому угрожает исчезновение. Их численность стараются восстановить с помощью программ разведения.

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