Прибавление во время пандемии: зоопарк в Чили приветствует рождение белого носорога

В зоопарке чилийского города Буин – новая звезда. Совсем недавно здесь родился детёныш белого носорога. Малыша..

В зоопарке чилийского города Буин – новая звезда. Совсем недавно здесь родился детёныш белого носорога. Малыша назвали Атанасио. Он весит 75 килограммов и чувствует себя хорошо.

Мама Ханна вынашивала детёныша полтора года. Роды прошли без осложнений, а через час после них здоровый малыш самостоятельно встал на ноги.

В зоопарке Буина белые носороги приносят потомство всего второй раз.

[Игнасио Идальсоага, директор зоопарка]:

«Нам выпала честь быть единственным зоопарком в Южной Америке, где размножаются носороги. В США было только четверо (носорогов, родившихся в неволе), в Европе – девять. Очень трудно воспроизводить этот вид. Поэтому мы счастливы, что можем внести вклад в восстановление вида, исчезающего в природе».

Отца зовут Оливер. Он увидит своего детёныша, когда тому исполнится месяц. Малыш будет под опекой мамы год, пока достаточно не повзрослеет.

В мире насчитывается от 17 до 19 тысяч белых носорогов, более 740 из них живут в зоопарках.

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