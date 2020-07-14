На пляж – как в космос: зачем бразильская пара ходит в костюмах астронавтов
Пандемия и выход в космос одинаково опасны. Так решили бразильские супруги Терсиу и Алисия и обзавелись..
Дата загрузки: 2020-07-14
Пандемия и выход в космос одинаково опасны. Так решили бразильские супруги Терсиу и Алисия и обзавелись защитным снаряжением астронавтов. Теперь муж и жена в таком облачении выходят прогуляться на пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Супругам уже за 60, и у Терсиу проблемы с лёгкими, поэтому они хотят уберечься от заражения коронавирусом. Бразилец купил готовые костюмы, а шлемы сделал сам.
[Терсиу Галдину, житель Рио-де-Жанейро]:
«Я спросил жену, отважится ли она выйти со мной на улицу. Она немного колебалась, но всё же согласилась».
[Алисия Лима, жительница Рио-де-Жанейро]:
«Мы чувствуем себя защищённее, а также заботимся о других. Когда во время пандемии прибегаешь к защитным средствам, значит, думаешь и о себе, и об окружающих».
Ну а прохожие охотно фотографируются с супругами.
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