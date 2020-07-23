Юный российский вратарь, пострадавший от удара молнии, вернулся на поле
Пострадавший от удара молнии 16-летний вратарь Иван Заборовский вернулся на стадион в подмосковном Орехово-Зуево. На восстановление..
Дата загрузки: 2020-07-23
Пострадавший от удара молнии 16-летний вратарь Иван Заборовский вернулся на стадион в подмосковном Орехово-Зуево. На восстановление ему понадобилось всего три недели, хотя в больницу он попал в тяжёлом состоянии.
Страшный инцидент произошёл 4 июля во время тренировки на стадионе. Его зафиксировала камера наблюдения.
[Антон Басов, тренер]:
«В 15:15 примерно произошёл этот хлопок. Обернулись все, увидели, что Иван лежит. Побежали к нему. Происходило это примерно там, где ребята занимаются, к линии штрафной. Это там всё произошло. Прибежав, увидели, что лежит лицом вниз, перевернули, на груди была сгоревшая футболка, и начали предпринимать реанимационные действия».
Тренер Антон Басов сделал подростку искусственное дыхание и массаж сердца. Потом Ивана на вертолёте доставили в московскую больницу. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
[Иван Заборовский, вратарь]:
«Как я из дома выходил – последнее, что я помню. И всё. И потом очнулся в больнице».
На груди у Ивана остался шрам. После травмы было тяжело дышать.
[Иван Заборовский, вратарь]:
«Но сейчас всё лучше и лучше становится. Хорошо уже всё».
[Антон Басов, тренер]:
«У нас Иван является вратарём сборной области, то есть перспективы хорошие».
Недавно Иван подписал профессиональный контракт со своим клубом. Он первый в его спортивной карьере.
Короткая ссылка на эту страницу: