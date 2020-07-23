Юный российский вратарь, пострадавший от удара молнии, вернулся на поле

Пострадавший от удара молнии 16-летний вратарь Иван Заборовский вернулся на стадион в подмосковном Орехово-Зуево. На восстановление..

Пострадавший от удара молнии 16-летний вратарь Иван Заборовский вернулся на стадион в подмосковном Орехово-Зуево. На восстановление ему понадобилось всего три недели, хотя в больницу он попал в тяжёлом состоянии.

Страшный инцидент произошёл 4 июля во время тренировки на стадионе. Его зафиксировала камера наблюдения.

[Антон Басов, тренер]:

«В 15:15 примерно произошёл этот хлопок. Обернулись все, увидели, что Иван лежит. Побежали к нему. Происходило это примерно там, где ребята занимаются, к линии штрафной. Это там всё произошло. Прибежав, увидели, что лежит лицом вниз, перевернули, на груди была сгоревшая футболка, и начали предпринимать реанимационные действия».

Тренер Антон Басов сделал подростку искусственное дыхание и массаж сердца. Потом Ивана на вертолёте доставили в московскую больницу. Там его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

[Иван Заборовский, вратарь]:

«Как я из дома выходил – последнее, что я помню. И всё. И потом очнулся в больнице».

На груди у Ивана остался шрам. После травмы было тяжело дышать.

[Иван Заборовский, вратарь]:

«Но сейчас всё лучше и лучше становится. Хорошо уже всё». [Антон Басов, тренер]:

«У нас Иван является вратарём сборной области, то есть перспективы хорошие».

Недавно Иван подписал профессиональный контракт со своим клубом. Он первый в его спортивной карьере.

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