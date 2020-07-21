Разноцветные аэростаты проплыли над Переславлем-Залесским и Суздалем
Над Переславлем-Залесским в Ярославской области величественно плывут 15 разноцветных аэростатов. Здесь после трёхмесячной задержки прошёл 19-й..
Дата загрузки: 2020-07-21
За четыре дня мероприятия воздушные шары совершили семь полётов над Суздалем и Переславлем-Залесским.
[Дмитрий Корякин, глава Федерации воздухоплавания]:
«Очень красивые полёты. Старый русский город, озеро наше, которое с любого ракурса красиво выглядит, туманчики симпатичные с утра. Люди с удовольствием приезжают – совмещают полёт с обычными туристическими поездками».
Перед полётами организаторы узнают прогноз погоды у синоптиков. В сильный ветер и дождь летать нельзя.
[Сергей Аксёнов, пилот из Самары]:
«Такое небо было, и дождь начался, я думал, что полёт отменят. Но, как видите, всё произошло благодаря большому количеству народа. Видимо, все хотели лететь, и их людские мечты сбылись».
Опираясь на прогноз погоды, пилоты планируют маршрут. Однако во время полёта он может меняться.
[Павел Трофимов, пилот из Московской области]:
«На каждой высоте свой ветер, и путём маневрирования вверх-вниз мы меняем свою траекторию. Такая воздушная геометрия».
Во время фестиваля пилоты соревновались в умении повторять траекторию полёта другого аэростата. Подняться в небо на воздушном шаре смогли и гости мероприятия.[Алевтина, туристка]:
«Очень классно. Много эмоций – вагон, вот такое море. Это клёво. Всем советую полетать. Это супер». [Наталья, туристка]:
«Я очень боюсь высоты, но лететь на шаре мне понравилось, не страшно вовсе, ни капельки не страшно. Очень понравилось».
В мероприятии участвовали пилоты из Ессентуков, Белгорода, Самары, Калуги, Санкт-Петербурга и Московской области.
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