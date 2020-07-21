Разноцветные аэростаты проплыли над Переславлем-Залесским и Суздалем

Над Переславлем-Залесским в Ярославской области величественно плывут 15 разноцветных аэростатов. Здесь после трёхмесячной задержки прошёл 19-й..

Над Переславлем-Залесским в Ярославской области величественно плывут 15 разноцветных аэростатов. Здесь после трёхмесячной задержки прошёл 19-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».

За четыре дня мероприятия воздушные шары совершили семь полётов над Суздалем и Переславлем-Залесским.

[Дмитрий Корякин, глава Федерации воздухоплавания]:

«Очень красивые полёты. Старый русский город, озеро наше, которое с любого ракурса красиво выглядит, туманчики симпатичные с утра. Люди с удовольствием приезжают – совмещают полёт с обычными туристическими поездками».

Перед полётами организаторы узнают прогноз погоды у синоптиков. В сильный ветер и дождь летать нельзя.

[Сергей Аксёнов, пилот из Самары]:

«Такое небо было, и дождь начался, я думал, что полёт отменят. Но, как видите, всё произошло благодаря большому количеству народа. Видимо, все хотели лететь, и их людские мечты сбылись».

Опираясь на прогноз погоды, пилоты планируют маршрут. Однако во время полёта он может меняться.

[Павел Трофимов, пилот из Московской области]:

«На каждой высоте свой ветер, и путём маневрирования вверх-вниз мы меняем свою траекторию. Такая воздушная геометрия».

Во время фестиваля пилоты соревновались в умении повторять траекторию полёта другого аэростата. Подняться в небо на воздушном шаре смогли и гости мероприятия.

[Алевтина, туристка]:«Очень классно. Много эмоций – вагон, вот такое море. Это клёво. Всем советую полетать. Это супер». [Наталья, туристка]:«Я очень боюсь высоты, но лететь на шаре мне понравилось, не страшно вовсе, ни капельки не страшно. Очень понравилось».

В мероприятии участвовали пилоты из Ессентуков, Белгорода, Самары, Калуги, Санкт-Петербурга и Московской области.

Короткая ссылка на эту страницу: