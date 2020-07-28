Что написала мама школьника на карандашах

Учительницу начальной школы из Техаса настолько потрясла идея мамы ребёнка, что она поделилась ею в соцсетях.

Учительница Аманда Кох попросила детей вернуть ей школьные карандаши. Один ученик сказал, что у него свои, которые дала ему мама. Потом мальчик сказал, хочет отдать ей несколько своих карандашей, чтобы она заточила их и передала его одноклассникам.

Когда Аманда затачивала карандаши, то заметила, что на некоторых что-то написано. Она попросила показать ей все карандаши. На каждом мама мальчика написала ободряющие слова: «Ты такой талантливый», «Никогда не сдавайся», «Я горжусь тобой», «Ты особенный» и т.п.

«Мальчик чувствовал себя уверенно, был полон энтузиазма и хотел поделиться с одноклассниками тем же чувством», – написала Аманда.

«Это то, что мы должны напоминать нашим детям (и родители, и учителя). Представьте выражение лица ребёнка, когда ему напоминают, что он талантливый, любимый, знающий. Помогите им почувствовать, что кто-то верит в них и гордится тем, что они делают», – написала на своей страничке в Facebook Аманда. видео

Через неделю после публикации поста он набрал более 200 000 лайков, 140 000 человек поделились им с друзьями.

