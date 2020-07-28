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Что написала мама школьника на карандашах

Что написала мама школьника на карандашах
Что написала мама школьника на карандашах

Учительницу начальной школы из Техаса настолько потрясла идея мамы ребёнка, что она поделилась ею в соцсетях.

Учительница Аманда Кох попросила детей вернуть ей школьные карандаши. Один ученик сказал, что у него свои, которые дала ему мама. Потом мальчик сказал, хочет отдать ей несколько своих карандашей, чтобы она заточила их и передала его одноклассникам.

Когда Аманда затачивала карандаши, то заметила, что на некоторых что-то написано. Она попросила показать ей все карандаши. На каждом мама мальчика написала ободряющие слова: «Ты такой талантливый», «Никогда не сдавайся», «Я горжусь тобой», «Ты особенный» и т.п.

«Мальчик чувствовал себя уверенно, был полон энтузиазма и хотел поделиться с одноклассниками тем же чувством», – написала Аманда.

«Это то, что мы должны напоминать нашим детям (и родители, и учителя). Представьте выражение лица ребёнка, когда ему напоминают, что он талантливый, любимый, знающий. Помогите им почувствовать, что кто-то верит в них и гордится тем, что они делают», – написала на своей страничке в Facebook Аманда. видео

Через неделю после публикации поста он набрал более 200 000 лайков, 140 000 человек поделились им с друзьями.

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