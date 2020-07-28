На Канарских островах отпустили в океан спасённую редкую черепаху

Для этой черепахи вида логгерхед пришло время возвращаться в дикую природу. Три месяца её лечили в..

Для этой черепахи вида логгерхед пришло время возвращаться в дикую природу. Три месяца её лечили в испанском реабилитационном центре на канарском острове Фуэртевентура.

Морскую рептилию нашли в конце апреля на пляже. Она запуталась в рыболовных снастях и сильно пострадала.

[Тони Гальярдо, директор центра Sodade]:

«Понадобилось несколько месяцев интенсивной терапии, потому что у неё было много порезов и пострадали ласты. Но она поправилась и сегодня вернулась на свободу с огромным желанием снова оказаться в океане».

Логгерхеды находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную Книгу.

[Мария Родригес, морской биолог]:«Это событие на пляже Кофете очень важно, потому что отпущенная черепаха увеличит ареал размножения логгерхедов в этой части Атлантики».

Черепахи логгерхеды обитают в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.

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