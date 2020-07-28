На Канарских островах отпустили в океан спасённую редкую черепаху
Для этой черепахи вида логгерхед пришло время возвращаться в дикую природу. Три месяца её лечили в..
Дата загрузки: 2020-07-28
Морскую рептилию нашли в конце апреля на пляже. Она запуталась в рыболовных снастях и сильно пострадала.
[Тони Гальярдо, директор центра Sodade]:
«Понадобилось несколько месяцев интенсивной терапии, потому что у неё было много порезов и пострадали ласты. Но она поправилась и сегодня вернулась на свободу с огромным желанием снова оказаться в океане».
Логгерхеды находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную Книгу.[Мария Родригес, морской биолог]:
«Это событие на пляже Кофете очень важно, потому что отпущенная черепаха увеличит ареал размножения логгерхедов в этой части Атлантики».
Черепахи логгерхеды обитают в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах.
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