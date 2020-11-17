Учительница помогла ученику спасти отца

Семилетний Кэмерон Симончич пришёл из школы домой и обнаружил отца лежащим на полу без сознания. Мальчик хотел вызвать скорую, но телефон отца был заблокирован. Он побежал к соседям, но их не было дома.

Тогда ребёнок сел на велосипед и поехал к бабушке. Кэмерону предстояло проехать восемь километров.

Он ехал по трассе с четырёхполостным движением, когда его заметила учительница начальной школы Келлер Сазерленд. Она разговаривала с мужем по телефону и сказала, что на дороге ребёнок, ситуация странная, и она хочет развернуться и узнать в чём дело.

Когда Келлер подъехала поближе, она узнала ребёнка. Это был её ученик. Кэмерон рассказал, что у отца диабет и нужна помощь. Пока учительница разговаривала с мальчиком, остановились ещё двое неравнодушных водителей. Они позвонили в 911.

Кэмерон сказал адрес, и сотрудники службы спасения направилась к дому мальчика. Отцу Кэмерона сделали необходимую инъекцию. У Келлер оказались крекеры, которые пригодились, чтобы нормализовать уровень сахара в крови. Вскоре отец мальчика почувствовал себя лучше.