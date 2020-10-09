Кол-центр для школьников: филиппинские учителя помогают учить уроки по телефону
В этом кол-центре в Маниле, столице Филиппин, на связи – учителя. Они помогают школьникам с уроками,..
Дата загрузки: 2020-10-09
«Качественное образование должно продолжаться. Качество обучения не должно пострадать только из-за пандемии».
5 октября государственные школы Филиппин возобновили работу. Правда пока онлайн.
В этот же день заработал и новый кол-центр. Он обосновался в аудитории местной школы. На звонки отвечают 70 учителей из государственных и частных школ.
В первый день за помощью обратилось 700 учащихся. Они звонили, писали сообщения в соцсетях или по имейлу. Большинство вопросов касалось математики и английского языка.[Эйлен Алмоайт, преподаватель высшей математики]:
«Эта программа очень важна для учеников, потому что они не всегда могут легко обратиться к школьным учителям с вопросами. Чаще всего родители также не очень могут помочь с уроками».
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что занятия в школах не начнутся до тех пор, пока не станет доступна вакцина.
Чтобы сдерживать распространение COVID-19 в Маниле до 31 октября действуют частичные карантинные ограничения. В стране было зарегистрировано более 331 тысячи случаев заболевания коронавирусом, более 6 тысяч человек умерли.
Горячая линия – это инициатива городской администрации. Такая услуга будет действовать до возобновления очного обучения.
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