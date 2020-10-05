Почему мама обратилась за помощью для сына через Facebook

Британский мальчик Рис Уильямс из Болтона родился с генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом. Тело мальчика покрыто волдырями и язвами. Накануне 14-летия сын сказал маме, что устал от боли и не хочет жить.

Мама мальчика Таня рассказала: когда сын родился, врачи сомневались, что он доживёт до подросткового возраста. Болезнь неизлечима, можно только облегчить боль. Рис вынужден носить бинты, чтобы защитить кожу. Их надо менять три раза в день, чтобы предотвратить возникновение инфекции. Мальчика кормят через трубку, поскольку твёрдая пища может повредить пищевод. Рис передвигается в инвалидной коляске и не может выпрямить ноги из-за ран.

Таня думала, как вдохновить сына, который мучится от боли. Ей пришла идея попросить поддержки у пользователей Facebook перед днём рождения сына 21 сентября. Когда она опубликовала пост, пришло более 10 000 открыток, посылок и сотни онлайн-сообщений.

Генеральный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур позвонил и предложил Рису бесплатные билеты на матч.

Рис стал улыбаться и почувствовал себя счастливым. Таня говорит, что поддержка людей из Катара, США и других стран изменила состояние сына. «Он открывает каждую открытку и читает. Он не торопится, так что это надолго», – добавила она.

