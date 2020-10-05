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Почему мама обратилась за помощью для сына через Facebook

Почему мама обратилась за помощью для сына через Facebook
Почему мама обратилась за помощью для сына через Facebook

Британский мальчик Рис Уильямс из Болтона родился с генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом. Тело мальчика покрыто волдырями и язвами. Накануне 14-летия сын сказал маме, что устал от боли и не хочет жить.

Мама мальчика Таня рассказала: когда сын родился, врачи сомневались, что он доживёт до подросткового возраста. Болезнь неизлечима, можно только облегчить боль. Рис вынужден носить бинты, чтобы защитить кожу. Их надо менять три раза в день, чтобы предотвратить возникновение инфекции. Мальчика кормят через трубку, поскольку твёрдая пища может повредить пищевод. Рис передвигается в инвалидной коляске и не может выпрямить ноги из-за ран.

Таня думала, как вдохновить сына, который мучится от боли. Ей пришла идея попросить поддержки у пользователей Facebook перед днём рождения сына 21 сентября. Когда она опубликовала пост, пришло более 10 000 открыток, посылок и сотни онлайн-сообщений.

Генеральный директор футбольного клуба «Ливерпуль» Питер Мур позвонил и предложил Рису бесплатные билеты на матч.

Рис стал улыбаться и почувствовал себя счастливым. Таня говорит, что поддержка людей из Катара, США и других стран изменила состояние сына. «Он открывает каждую открытку и читает. Он не торопится, так что это надолго», – добавила она.

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