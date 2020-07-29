В Колумбии хищных кошек вызволяет из опасных ситуаций природозащитная госслужба
Если в колумбийском департаменте Рисаральда рядом с жильём людей на дерево забралась пума, а потом отправилась..
Дата загрузки: 2020-07-29
Специалисты ловят хищную кошку и выпускают в лес.
[Хулио Сесар Исаса Родригес, директор организации CARDER]:
«Мы выпустили её в том месте, откуда, как мы знаем, она пришла. И мы, и природоохранные органы теперь спокойны. И, думаю, для местного сообщества это станет очень особенным воспоминанием. Работа была проделана хорошо».
Природозащитники также помогли онцилле, попавшей в неволю. Местные жители поймали хищницу, когда та воровала цыплят.
[Наталия Каррильо, биолог]:
«Думаю, они хотели держать онциллу как домашнее животное. К счастью, мы смогли её забрать. Мы временно взяли кошку на реабилитацию, потому что она долго пробыла рядом с людьми».
Позже онциллу тоже отпустили в дикую природу.
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