Кошачий приют в Барселоне из-за пандемии переполнен старыми кошками

Это кошачий приют в Барселоне, и сейчас он переполнен старыми кошками. Хозяева многих из них умерли..

[Алекс Сальвадор, хозяйка приюта]:

«Если мы можем взять к себе животных умирающих людей, то им становится спокойнее на душе в тот последний момент. Так можно сделать мир немного лучше».

Это кошачий приют в Барселоне, и сейчас он переполнен старыми кошками. Хозяева многих из них умерли во время пандемии коронавируса.

Приют просит о помощи. Из-за пандемии донорской поддержки стало меньше, а расходов – больше.

[Алекс Сальвадор, хозяйка приюта]:

«Многие старые кошки – в плохом состоянии, потому что пожилые люди долгое время не показывали их ветеринару. Поэтому содержать их очень дорого».

Проводить живые рекламные кампании теперь нельзя из-за карантинных ограничений. Но приют нашёл выход – проводит онлайн-трансляции в Инстаграм.

[Виктория Хуарегисар, волонтёр]:

«Мы знаем, что это сложные времена, многие наши волонтёры лишились работы. В случае нехватки средств мы вкладываем собственные, потому что не можем перестать заботиться о кошках. Если можете, помогите нам – евро, два, три, пять, десять – сколько можете».

Результаты онлайн-трасляций очень хорошие – кошек стали активнее забирать в новые семьи.

[Соня Меру, административный работник из Италии]:

«В начале года у меня была депрессия, и я захотела взять кошку и посмотреть, будет ли нам хорошо вдвоём. Кошке нужен человек, нужен дом, и мне тоже нужен друг».

Кроме того, за время пандемии пришли новые волонтёры.

[Андреас Шедлер, волонтёр]:

«Я работаю удалённо из дома, в сфере продаж. Но выходить на улицу тоже надо. И этот приют здорово помогает». [Каролина Вильелла, волонтёр]:

«Сейчас мы работаем удалённо и много времени проводим дома. А кошки составляют нам компанию».

Хозяйка приюта 43-летняя Алекс Сальвадор смотрит в будущее с оптимизимом. Её родители основали это заведение 12 лет назад.

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