В день рождения короля Таиланда 500 дронов устроили световое представление

День рождения тайского короля Рамы X отпраздновали в Бангкоке. Монарху исполнилось 68 лет. В честь этого..

День рождения тайского короля Рамы X отпраздновали в Бангкоке. Монарху исполнилось 68 лет. В честь этого события прошло световое шоу.

В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов. Сначала они изобразили государственный флаг королевства. Потом светящиеся дроны выстроились в форме бюста монарха.

Следующей фигурой тоже стал король, сидящий на велосипеде. Он участвовал в нескольких массовых велопробегах, чтобы вдохновить тайцев заниматься спортом.

Организаторы шоу с помощью дронов пожелали монарху долгой жизни. Беспилотники также сформировали изображение медсестры и врача, чтобы поблагодарить медиков за лечение пациентов с коронавирусом.

Рама X, или Маха Вачиралонгкорн, взошёл на престол в 64 года. Он стал старейшим принцем, получившим королевский титул.

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