В день рождения короля Таиланда 500 дронов устроили световое представление
День рождения тайского короля Рамы X отпраздновали в Бангкоке. Монарху исполнилось 68 лет. В честь этого..
Дата загрузки: 2020-07-29
В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов. Сначала они изобразили государственный флаг королевства. Потом светящиеся дроны выстроились в форме бюста монарха.
Следующей фигурой тоже стал король, сидящий на велосипеде. Он участвовал в нескольких массовых велопробегах, чтобы вдохновить тайцев заниматься спортом.
Организаторы шоу с помощью дронов пожелали монарху долгой жизни. Беспилотники также сформировали изображение медсестры и врача, чтобы поблагодарить медиков за лечение пациентов с коронавирусом.
Рама X, или Маха Вачиралонгкорн, взошёл на престол в 64 года. Он стал старейшим принцем, получившим королевский титул.
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