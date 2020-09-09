Бразильские ветеринары спасают пострадавших зверей из лесов Амазонии

Обезьянка по кличке Шита и её детёныш – новые пациенты ветеринарной клиники в бразильском городе Порту-Велью...

Обезьянка по кличке Шита и её детёныш – новые пациенты ветеринарной клиники в бразильском городе Порту-Велью. Они попали под машину, спасаясь от лесных пожаров в Амазонии. Летом подобных случаев много, поэтому у ветеринаров полно работы.

[Карлуш Энрике Тибурсиу, владелец ветеринарной клиники]:

«Полиция находит этих пострадавших животных, а местные жители не знают, как им помочь. Иногда они попадают к торговцам животными. Полицейские привозят таких зверей в клинику, чтобы мы их вылечили».

Владелец клиники лечит зверей и птиц бесплатно. Ему помогают четыре добровольца.

[Карлуш Энрике Тибурсиу, владелец ветеринарной клиники]:

«Всё лето, когда в нашем штате полыхают пожары, животные оказываются беспомощными. Они остаются без мест обитания и без еды, поэтому приходят в деревни и города, где встречаются с людьми. И это часто заканчивается катастрофически».

Недавно здесь выходили тапира. После реабилитации животное выпустили в лес. А этого муравьеда ветеринар даже забрал домой, чтобы внимательно следить за его выздоровлением. У него была сломана лапа. Муравьеду сделали операцию, а через пять дней он был готов вернуться в дикую природу. Животное также выпустили в амазонских джунглях.

[Карлус Энрике Тибурсиу, владелец ветеринарной клиники]:

«Животные – часть экосистемы и помогают сохранить равновесие в природе. Им нужна квалифицированная помощь ветеринаров».

Дождевые леса Амазонии славятся богатым биоразнообразием. Они стали домом для 40 тысяч видов растений, более 400 видов млекопитающих и 1300 видов птиц. Здесь также обитает свыше 400 видов земноводных и примерно столько же видов пресмыкающихся. А в Амазонке обитает более 2000 видов рыбы.

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