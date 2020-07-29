ООН: северокорейские женщины подвергаются в заключении пыткам и изнасилованиям

Женщины, заключённые в северокорейских тюрьмах и лагерях, страдают от пыток, изнасилований и других форм жестокого обращения..

[Даниэль Коллиндж, представитель Управления ООН по правам человека]:

«Одна из целей отчёта, который включает такие обширные свидетельства очевидцев, – предоставить платформу для голосов северокорейских женщин. Они становятся жертвами серёзных нарушений прав человека в тюрьмах КНДР».

Женщины, заключённые в северокорейских тюрьмах и лагерях, страдают от пыток, изнасилований и других форм жестокого обращения со стороны полицейских чиновников и сотрудников сил безопасности. Об этом говорится в новом правозащитном докладе ООН. Документ основан на свидетельствах 100 женщин.

Все женщины были заключены в период с 2009 по 2019 годы после неудачной попытки бежать из страны. После освобождения они смогли перебраться в Южною Корею, где с ними и пообщались расследователи от ООН.

Женщины рассказали о том, как их лишали еды, сна, не позволяли выходить на свежий воздух и даже видеть солнечный свет. Также многие говорили о пытках, обысках, принудительных абортах и изнасилованиях.

Авторы доклада сказали, что цель их расследования – оказать давление на Пхеньян, а также призвать другие страны не депортировать людей, бежавших из КНДР.

[Даниэль Коллиндж, представитель Управления ООН по правам человека]:

«Мы надеемся, что, представив их голоса широкой общественности, мы поможем оказать давление на власти Северной Кореи, чтобы они улучшили ситуацию. Мы также хотим показать миру ясную картину того, что происходит в северокорейских тюрьмах и других местах заключения».

Северная Корея на доклад пока никак не отреагировала. Однако в прошлом власти КНДР называли критику в отношении нарушений прав человека в стране попыткой свержения власти.

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