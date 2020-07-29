ООН: северокорейские женщины подвергаются в заключении пыткам и изнасилованиям
Женщины, заключённые в северокорейских тюрьмах и лагерях, страдают от пыток, изнасилований и других форм жестокого обращения..
Дата загрузки: 2020-07-29
[Даниэль Коллиндж, представитель Управления ООН по правам человека]:
«Одна из целей отчёта, который включает такие обширные свидетельства очевидцев, – предоставить платформу для голосов северокорейских женщин. Они становятся жертвами серёзных нарушений прав человека в тюрьмах КНДР».
Все женщины были заключены в период с 2009 по 2019 годы после неудачной попытки бежать из страны. После освобождения они смогли перебраться в Южною Корею, где с ними и пообщались расследователи от ООН.
Женщины рассказали о том, как их лишали еды, сна, не позволяли выходить на свежий воздух и даже видеть солнечный свет. Также многие говорили о пытках, обысках, принудительных абортах и изнасилованиях.
Авторы доклада сказали, что цель их расследования – оказать давление на Пхеньян, а также призвать другие страны не депортировать людей, бежавших из КНДР.
[Даниэль Коллиндж, представитель Управления ООН по правам человека]:
«Мы надеемся, что, представив их голоса широкой общественности, мы поможем оказать давление на власти Северной Кореи, чтобы они улучшили ситуацию. Мы также хотим показать миру ясную картину того, что происходит в северокорейских тюрьмах и других местах заключения».
Северная Корея на доклад пока никак не отреагировала. Однако в прошлом власти КНДР называли критику в отношении нарушений прав человека в стране попыткой свержения власти.
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