На расчистку нью-йоркского парка от сорняков пригласили… коз

Недалеко от штаб-квартиры ООН и крупнейшего финансового района в США пасётся стадо коз. Этих рогатых помощников..

Недалеко от штаб-квартиры ООН и крупнейшего финансового района в США пасётся стадо коз. Этих рогатых помощников пригласили в один из парков Нью-Йорка для выполнения очень важной миссии. Но для коз это сущие пустяки, ведь от них требуется просто поедать всё вокруг.

За лето всё здесь заросло сорняками. Их не убирали, поскольку в связи с пандемией экономили средства.

Теперь же козы занимаются своим любимым делом.

[Кэндис Томпсон, менеджер парка]:

«С проблемой сорняков нам помогают справиться рогатые помощники. У нас на этой неделе 20 коз, которые едят вьющиеся растения, шелковицу, черёмуху и всё, чего в парке стало слишком много».

Парк расположен на территории в восемь тысяч квадратных метров. Но козам для его расчистки потребуется совсем немного.

[Кэндис Томпсон, менеджер парка]:

«Мне, чтобы преобразовать в компост такое количество растений, потребуется неизвестно сколько работать. А эти козы всего за три дня решат проблему. Они съедят растения, а потом вернут в землю удобрение, которое обеспечит прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной».

Посмотреть на необычное зрелище собрались местные жители.

[Джеки Тоскано, жительница Нью-Йорка]:

«Прекрасно, что жители города узнают о других более естественных способах, о том, что наш мир может быть маленьким, и что некоторые дела можно выполнять на местном уровне и более здоровым способом». [Том Дженкинс, житель Нью-Йорка]:

«Очень успокаивает. В мире столько всего происходит. А здесь просто вода, козы и зелень». [Малькольм Гэннон, житель Нью-Йорка]:

«Мы находимся возле реки. А они прямо здесь, при том, что фермы тут нет!»

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