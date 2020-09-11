На расчистку нью-йоркского парка от сорняков пригласили… коз
Недалеко от штаб-квартиры ООН и крупнейшего финансового района в США пасётся стадо коз. Этих рогатых помощников..
Дата загрузки: 2020-09-11
За лето всё здесь заросло сорняками. Их не убирали, поскольку в связи с пандемией экономили средства.
Теперь же козы занимаются своим любимым делом.
[Кэндис Томпсон, менеджер парка]:
«С проблемой сорняков нам помогают справиться рогатые помощники. У нас на этой неделе 20 коз, которые едят вьющиеся растения, шелковицу, черёмуху и всё, чего в парке стало слишком много».
Парк расположен на территории в восемь тысяч квадратных метров. Но козам для его расчистки потребуется совсем немного.
[Кэндис Томпсон, менеджер парка]:
«Мне, чтобы преобразовать в компост такое количество растений, потребуется неизвестно сколько работать. А эти козы всего за три дня решат проблему. Они съедят растения, а потом вернут в землю удобрение, которое обеспечит прекрасные условия для посадки новых растений следующей весной».
Посмотреть на необычное зрелище собрались местные жители.
[Джеки Тоскано, жительница Нью-Йорка]:
«Прекрасно, что жители города узнают о других более естественных способах, о том, что наш мир может быть маленьким, и что некоторые дела можно выполнять на местном уровне и более здоровым способом».
[Том Дженкинс, житель Нью-Йорка]:
«Очень успокаивает. В мире столько всего происходит. А здесь просто вода, козы и зелень».
[Малькольм Гэннон, житель Нью-Йорка]:
«Мы находимся возле реки. А они прямо здесь, при том, что фермы тут нет!»
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