Как тестируют новое оборудование в условиях, приближённых к марсианским

Восход над пустынной местностью, которая напоминает марсианский ландшафт. А эти футуристические дома защищают их обитателей от..

[Гернот Громер, руководитель миссии]:

«Есть места, которые точно повторяют Марс, они удивительно похожи не только внешне, но и в плане состава почвы, размера частиц и многих других аспектов».

Восход над пустынной местностью, которая напоминает марсианский ландшафт. А эти футуристические дома защищают их обитателей от суровых погодных условий. Правда, не марсианских. Пока это Аравийский полуостров. Здесь, в пустыне Омана, тестируют разное оборудование и технологии, которые позже отправят на Красную планету.

Впрочем, пустыня Омана – не единственное место, где тестируют марсианские технологии. В 2018 году британский марсоход проверяли в пустыне Табернас в Испании.

[Сьюзен Швенцер, эксперт по космическим исследованиям]:

«Там светит солнце, частицы грунта постоянно перемещаются. Это более природная и хаотичная среда, которую сложно контролировать. Не так, как в лаборатории».

В 2018 году Израиль симулировал жизнь на Марсе в пустыне Негев. Команда учёных четыре дня проводила там эксперименты, а также тестировала оборудование и собирала данные.

[Гай Рон, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме]:

«Причина, по которой мы выбрали это конкретное место, заключается в том, что оно очень похоже на Марс».

А это пустыня в американском штате Юта. Здесь также создали базу, на которой исследователи в 2015 году провели две недели.

[Роберт Зубрин, исследователь]:

«Мы пытаемся натренировать специалистов, составить правила поведения. Все говорят, что перед полётом на Марс нужно потренироваться. Некоторые считают, что нужно тренироваться на Луне. Но можно это делать и в пустыне Юты».

Между тем, в 2013 году эксперты из Нидерландов провели эксперимент, посадив 14 разных сортов растений в искусственный грунт Марса, Луны и Земли.

Землю произвело и предоставило НАСА, используя ингредиенты с Земли и данные, полученные с космических миссий. И, как оказалось, марсианские условия могут быть благоприятными.

[Вейгер Вамелинк, эколог]:

«Я был очень удивлён, когда мы обнаружили, что растения в марсианском грунте растут лучше, чем в земном».

А в 2017 году НАСА послало команду из шести человек в восьмимесячную экспедицию на остров с марсианским пейзажем. Целью эксперимента было проверить психологическое влияние длительной изоляции на астронавтов. Также хотели определить, какие люди больше всего подходят для марсианских миссий.

[Ким Бинстед, ведущая исследовательница проекта]:

«Мы обнаружили, что конфликты будут возникать даже в самых хороших командах. Очень важно собрать гибкий коллектив, который сможет правильно выходить из конфликтных ситуаций».

Короткая ссылка на эту страницу: