Как тестируют новое оборудование в условиях, приближённых к марсианским
Восход над пустынной местностью, которая напоминает марсианский ландшафт. А эти футуристические дома защищают их обитателей от..
Дата загрузки: 2020-07-29
[Гернот Громер, руководитель миссии]:
«Есть места, которые точно повторяют Марс, они удивительно похожи не только внешне, но и в плане состава почвы, размера частиц и многих других аспектов».
Впрочем, пустыня Омана – не единственное место, где тестируют марсианские технологии. В 2018 году британский марсоход проверяли в пустыне Табернас в Испании.
[Сьюзен Швенцер, эксперт по космическим исследованиям]:
«Там светит солнце, частицы грунта постоянно перемещаются. Это более природная и хаотичная среда, которую сложно контролировать. Не так, как в лаборатории».
В 2018 году Израиль симулировал жизнь на Марсе в пустыне Негев. Команда учёных четыре дня проводила там эксперименты, а также тестировала оборудование и собирала данные.
[Гай Рон, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме]:
«Причина, по которой мы выбрали это конкретное место, заключается в том, что оно очень похоже на Марс».
А это пустыня в американском штате Юта. Здесь также создали базу, на которой исследователи в 2015 году провели две недели.
[Роберт Зубрин, исследователь]:
«Мы пытаемся натренировать специалистов, составить правила поведения. Все говорят, что перед полётом на Марс нужно потренироваться. Некоторые считают, что нужно тренироваться на Луне. Но можно это делать и в пустыне Юты».
Между тем, в 2013 году эксперты из Нидерландов провели эксперимент, посадив 14 разных сортов растений в искусственный грунт Марса, Луны и Земли.
Землю произвело и предоставило НАСА, используя ингредиенты с Земли и данные, полученные с космических миссий. И, как оказалось, марсианские условия могут быть благоприятными.
[Вейгер Вамелинк, эколог]:
«Я был очень удивлён, когда мы обнаружили, что растения в марсианском грунте растут лучше, чем в земном».
А в 2017 году НАСА послало команду из шести человек в восьмимесячную экспедицию на остров с марсианским пейзажем. Целью эксперимента было проверить психологическое влияние длительной изоляции на астронавтов. Также хотели определить, какие люди больше всего подходят для марсианских миссий.
[Ким Бинстед, ведущая исследовательница проекта]:
«Мы обнаружили, что конфликты будут возникать даже в самых хороших командах. Очень важно собрать гибкий коллектив, который сможет правильно выходить из конфликтных ситуаций».
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