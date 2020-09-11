Новая эра Maserati: среднемоторный суперкар MC20 с монококом из углеволокна

В Модене дебютирует среднемоторный суперкар Maserati MC20. Итальянская компания надеется, что с этой премьерой для неё..

[Давиде Грассо, генеральный директор компании Maserati]:

«Это первый автомобиль для которого предусмотрен как электродвигатель, так и двигатель внутреннего сгорания. Это первый Maserati с дверями типа «крылья бабочки», и это первый Maserati с монококом из углеволокна и шасси из алюминия».

В Модене дебютирует среднемоторный суперкар Maserati MC20. Итальянская компания надеется, что с этой премьерой для неё начнётся новая эра. Автомобиль позиционируется как полностью разработанный и созданный в Италии.

При создании суперкара также использована технология Turbulent Jet Injection, которую применяют в болидах «Формулы 1». Разработчики говорят, что конструкция нового Maserati не требует аэродинамических приспособлений. Она продумана так, что машину при движении прижимает к земле.

Итальянский бренд также впервые за два десятилетия построил собственный силовой агрегат. Трёхлитровый двигатель V6 мощностью 630 лошадиных сил позволяет развить скорость до 325 километров в час. Разгон до сотни занимает 2,9 секунды.

На создание суперкара ушло два года. Ездовую настройку делали в основном на компьютерном симуляторе в лаборатории и только в конце доводили её на реальных дорогах.

[Андреа Бертолини, сотрудник компании Maserati]:

«Мы используем передовые технологии, и они позволяют нам сократить время разработки автомобиля. За день мы можем поработать над многими аспектами, выбрать лучшее и опробовать их на финальном этапе создания машины».

За последний год продажи автомобилей Maserati упали. Компания надеется, что суперкар привлечёт новых покупателей.

[Карло Альберто Карневале-Маффе, профессор Университета Боккони]:

«Maserati сейчас подтверждает своё стремление быть люксовым брендом. Новый суперкар – жемчужина технологий Модены, которая считается долиной автомобилей. Слова «сделано в Италии» символичны. Они подчёркивают способность производить собственную продукцию, востребованную во всём мире».

Серийное производство суперкара запланировано на конец года. А к 2024-му Maserati планирует выпустить ещё 13 новых моделей. Каждая будет иметь электрическую версию.

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