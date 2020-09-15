На Венере нашли газ, который указывает на возможное наличие внеземной жизни

Астрономы сделали открытие, которое впоследствии может подтвердить наличие в Солнечной системе внеземной жизни. Они обнаружили в..

[Ицьяр де Грегорио, сотрудница Европейской южной обсерватории]:

«Мы не впервые находим фосфороводород в нашей Солнечной системе за пределами Земли. Его находили на газовых гигантах. Однако механизм производства фосфороводорода на таких планетах подразумевает физические условия, которых нет на скалистых планетах. Как же получается фосфороводород на твёрдых планетах, таких как Венера? Откуда берутся эти молекулы? Есть два варианта, и один из них подразумевает существование микроорганизмов».

Астрономы сделали открытие, которое впоследствии может подтвердить наличие в Солнечной системе внеземной жизни. Они обнаружили в атмосфере Венеры особый газ, который на Земле вырабатывают микроорганизмы.

Венера – вторая ближайшая к Солнцу планета нашей системы после Меркурия. Температура на её поверхности превышает 470 градусов по Цельсию. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец.

[Ицьяр де Грегорио, сотрудница Европейской южной обсерватории]:

«Если будет подтверждено, что фосфороводород в атмосфере Венеры создают микроорганизмы, тогда речь будет идти об организмах, способных выживать в экстремальных условиях, поскольку в атмосфере Венеры очень много серной кислоты». [Джейн Гривис, профессор Университета Кардиффа]:

«Есть вероятность, что это маленькие летающие микроорганизмы. Мы выдвинули эту версию потому, что на Земле есть бактерия, которая на самом деле выделяет фосфороводород».

Впрочем, такой газ может появляться в результате вулканической активности. Также его могут занести метеориты.

[Ицьяр де Грегорио, сотрудница Европейской южной обсерватории]:

«Мы пока не говорим, что на Венере обнаружили внеземную жизнь. Мы ещё далеки от этого. Возможно, есть неизвестное нам химическое вещество, которое выделяет фосфороводород в её атмосфере. Нужно провести исследование. Возможно, наличие газа определяется химическими реакциями».

Впервые фосфороводород обнаружили с помощью телескопа на Гавайях. Потом подтвердили открытие благодаря радиотелескопу в Чили.

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