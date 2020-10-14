Во Франции испытывают высокоточный тест на COVID-19 на основе слюны

Французские исследователи разработали метод диагностики COVID-19 с помощью слюны. Образец берут пипеткой и помещают его в..

[Александра Прье, директор компании SkillCell]:

«Этот тест очень надёжный. Мы провели клинические исследования и выяснили, что точность анализа достигает 87%. Это очень высокий показатель для биологического теста».

Французские исследователи разработали метод диагностики COVID-19 с помощью слюны. Образец берут пипеткой и помещают его в специальное портативное устройство. Результат готов через 40 минут. Если жидкость оранжевого цвета, то он отрицательный. Если жёлтый – у пациента коронавирус.

Диагностику можно провести в любом месте – в спортивном клубе, доме престарелых или офисе. Стоимость такого анализа будет невысокой, результата ждать недолго и к тому же тест безболезненный.

В отличие от этого мазок из носоглотки причиняет дискомфорт, брать его может только специалист. Образец отправляют в лабораторию, и результата приходится ждать 3-4 дня.

Представители системы здравоохранения утверждают, что диагностика с помощью слюны подходит только для пациентов с симптомами. Но исследователи с этим не согласны.

[Франк Молина, центра научных исследований CNRS]:

«Этот тест прост в использовании, не пугает людей, и мы можем с лёгкостью сделать много анализов. Есть и другие тесты, но наш недорогой, и его можно делать регулярно. Поэтому он больше подходит для людей, которые не болеют».

В первом исследовании участвовали 220 человек. Сейчас учёные проводят повторное испытание, к которому привлекли 720 добровольцев. Его результаты объявят позже. Если регулирующие органы Франции одобрят этот метод диагностики, то уже скоро начнётся его коммерческое использование.

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