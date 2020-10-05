Во Франции протестируют новое беспилотное аэротакси VoloCity

Беспилотное аэротакси Volocopter четвёртого поколения представили во французском городе Сержи недалеко от Парижа. Модель называется VoloCity..

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:

«Сегодня мы хотим использовать этот особый случай для мировой премьеры, чтобы все вы увидели аэротакси Volocopter. Оно безопасное, электрическое и невероятно тихое».

Беспилотное аэротакси Volocopter четвёртого поколения представили во французском городе Сержи недалеко от Парижа. Модель называется VoloCity и предназначена для городских полётов. Транспорт будущего разработала немецкая компания из Карлсруэ.

Испытания VoloCity начнутся в аэропорту Понтуаз в июне следующего года.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:

«У нас осталось чуть больше двух лет до завершения сертификации. Мы ожидаем, что к концу 2022 года появятся первые коммерческие маршруты. Надеюсь, это произойдёт в Париже».

Volocopter оборудован девятью электрическими батареями. Дальность полёта – 35 километров, скорость – 110 километров в час. В аэротакси помещается два человека.

Компания также разрабатывает грузовой Volocopter.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:

«С его помощью можно усовершенствовать городские перевозки. Речь идёт о новом мире транспорта как для пассажиров, так и для грузов».

Разработчик также планирует в 2022 году запустить службу воздушного такси в Дубае.

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