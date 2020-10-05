Во Франции протестируют новое беспилотное аэротакси VoloCity
Беспилотное аэротакси Volocopter четвёртого поколения представили во французском городе Сержи недалеко от Парижа. Модель называется VoloCity..
Дата загрузки: 2020-10-05
[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«Сегодня мы хотим использовать этот особый случай для мировой премьеры, чтобы все вы увидели аэротакси Volocopter. Оно безопасное, электрическое и невероятно тихое».
Испытания VoloCity начнутся в аэропорту Понтуаз в июне следующего года.
[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«У нас осталось чуть больше двух лет до завершения сертификации. Мы ожидаем, что к концу 2022 года появятся первые коммерческие маршруты. Надеюсь, это произойдёт в Париже».
Volocopter оборудован девятью электрическими батареями. Дальность полёта – 35 километров, скорость – 110 километров в час. В аэротакси помещается два человека.
Компания также разрабатывает грузовой Volocopter.
[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«С его помощью можно усовершенствовать городские перевозки. Речь идёт о новом мире транспорта как для пассажиров, так и для грузов».
Разработчик также планирует в 2022 году запустить службу воздушного такси в Дубае.
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