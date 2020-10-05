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Во Франции протестируют новое беспилотное аэротакси VoloCity

Во Франции протестируют новое беспилотное аэротакси VoloCity

Беспилотное аэротакси Volocopter четвёртого поколения представили во французском городе Сержи недалеко от Парижа. Модель называется VoloCity..

Дата загрузки: 2020-10-05

Беспилотное аэротакси Volocopter четвёртого поколения представили во французском городе Сержи недалеко от Парижа. Модель называется VoloCity и предназначена для городских полётов. Транспорт будущего разработала немецкая компания из Карлсруэ.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«Сегодня мы хотим использовать этот особый случай для мировой премьеры, чтобы все вы увидели аэротакси Volocopter. Оно безопасное, электрическое и невероятно тихое».

Испытания VoloCity начнутся в аэропорту Понтуаз в июне следующего года.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«У нас осталось чуть больше двух лет до завершения сертификации. Мы ожидаем, что к концу 2022 года появятся первые коммерческие маршруты. Надеюсь, это произойдёт в Париже».

Volocopter оборудован девятью электрическими батареями. Дальность полёта – 35 километров, скорость – 110 километров в час. В аэротакси помещается два человека.

Компания также разрабатывает грузовой Volocopter.

[Флориан Ройтер, директор компании E-Volo]:
«С его помощью можно усовершенствовать городские перевозки. Речь идёт о новом мире транспорта как для пассажиров, так и для грузов».

Разработчик также планирует в 2022 году запустить службу воздушного такси в Дубае.
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