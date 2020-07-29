Новорождённые близнецы размером с ладонь выжили

Когда шестимесячные новорождённые близнецы появились на свет, то врачи больницы в Бристоле говорили, что шансов выжить у малышей всего 1%.

Малыш Эшли Китс весил при рождении 402 г, а его брат Джо 428 г. Новорождённые были с мамину ладонь. Они провели четыре месяца в отделении интенсивной терапии.

Доктор Пол Мэнникс сказал: «Шансы выжить у таких крошечных младенцев, не говоря уже о том, что они близнецы, были минимальные. Но Джо и Эшли оказались настоящими бойцами. Мы были на седьмом небе от счастья, поскольку смогли помочь им совершить такое чудесное путешествие к полному здоровью».

«Впереди еще долгий путь. Нужно проводить регулярные осмотры и следить за развитием. Дети только начинают улыбаться и смеяться», – сказала мама мальчиков Талия. «Джо уже набрал 4 кг, а Эшли чуть меньше – 3600, но мы стараемся его подбодрить».

Братьям- близнецам уже исполнилось по восемь месяцев, и они живут со своими четырьмя братьями и сёстрами в Троубридже в графстве Уилтшир.



Считается, что братья-близнецы Китс – самые маленькие выживавшие новорождённые в Великобритании.