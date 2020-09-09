Карбоновое будущее: Nissan ускорит и удешевит производство углепластика
Японская компания Nissan разработала новый метод производства углепластика. Он удешевит детали и сократит время их создания...
Дата загрузки: 2020-09-09
[Хидэюки Сакамото, вице-президент компании Nissan]:
«До сих пор такие детали производили в ограниченном количестве и для специальных автомобилей. Мы будем использовать углепластик для автомобилей массового производства».
Углепластик отличается высокой прочностью и жёсткостью, при этом он легче стали. Его используют в авиакосмическом производстве и в других отраслях. В автомобилестроении карбон впервые начали применять для гоночных машин. Сейчас детали из углепластика в основном используют для производства спорткаров и автомобилей премиального класса.
Детали из карбона позволяют облегчить вес машины. В результате сокращается потребление топлива, и вредных выбросов в атмосферу тоже становится меньше.
[Хидэюки Сакамото, вице-президент компании Nissan]:
«Важно реагировать (на ограничения по вредным выбросам) так, чтобы из-за этого не страдали покупатели. Мы должны приложить для этого усилия, поэтому хотим внедрить технологии, о которых объявили сегодня».
Специалисты Nissan планируют начать использовать карбон в серийном производстве кроссоверов примерно через пять лет.
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