НАСА обнаружило воду на освещённой Солнцем поверхности Луны

[Пол Герц, директор отдела астрофизики в НАСА]:

«С научной точки зрения это интересно, поскольку мы не ожидали, что вода может сохраняться на освещенной Солнцем стороне Луны. Как она попала туда и почему там осталась – это интересный научный вопрос».

Учёные НАСА сделали неожиданное для себя открытие. Стратосферная обсерватория инфракрасной астрономии обнаружила молекулы воды на поверхности Луны, которая освещена Солнцем.

Раньше учёные считали, что в сильно разрежённой атмосфере Луны молекулы воды просто не смогут удержаться и потеряются в космосе.

По данным стратосферной обсерватории, в одном кубометре лунного грунта содержится всего 350 миллилитров воды. Например, в пустыне Сахара воды в 100 раз больше.

[Пол Герц, директор отдела астрофизики в НАСА]:

«Там намного суше, чем в самой засушливой пустыне на Земле».

На Луне нет водоёмов, как на нашей планете, но там есть водный лёд. Он находится в кратерах на полюсах, куда не проникают лучи Солнца. Теперь учёные предполагают, что молекулы воды могут быть распределены по всей лунной поверхности. Они планируют провести более масштабные исследования.

[Пол Герц, директор отдела астрофизики в НАСА]:«Луну изучат в разных фазах, когда изменяется освещённость Солнцем. Исследователи проверят, остаётся ли вода на одном месте или перемещается по поверхности Луны».

Учёные пока не знают, можно ли будет добывать воду на Луне. Сначала они проведут эксперимент с водным льдом, который лежит на полюсах.

НАСА в прошлом году запустило программу «Артемида», цель которой – вернуть людей на Луну. Первый полёт запланирован на 2024 год. В рамках проекта там создадут постоянное поселение людей. Если там можно будет добывать воду, то это облегчит миссию.

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