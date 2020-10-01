Подо льдом на Южном полюсе Марса нашли предполагаемую сеть солёных озёр
Итальянские астрономы сделали новое открытие, которое касается предполагаемого подлёдного солёного озера на Южном полюсе Марса. Они..
Дата загрузки: 2020-10-01
По их данным, возле озера размером 19 на 29 километров находятся ещё три полости с водой. Все они разной площади и отделены от основного озера.
Первое озеро обнаружили ещё в 2018 году. Исследователи надеются, что в водоёмах можно будет найти микроорганизмы.
[Анджело Оливьери, сотрудник Итальянского космического агентства]:
«Мы очень довольны. По нашему мнению, это открытие мы сделали благодаря находке 2018 года. И это переломный момент в нашем исследовании Марса».
Исследовать Южный полюс удалось благодаря орбитальной станции «Марс-экспресс», которую Европейское космическое агентство запустило к Красной планете в 2003 году. На ней находится радар MARSIS для зондирования ионосферы и глубинных слоёв марсианской поверхности.
Подобное устройство использовали для поиска подлёдных озёр в Антарктиде и канадской Арктике.
Учёные считают, что примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе было тепло и влажно, так же, как на нашей планете. Однако постепенно среда там менялась и становилась более суровой.
На поверхности Южного полюса Марса температура достигает минус 113 градусов по Цельсию. Однако в более глубоких слоях почвы становится теплее.
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