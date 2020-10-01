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Подо льдом на Южном полюсе Марса нашли предполагаемую сеть солёных озёр

Подо льдом на Южном полюсе Марса нашли предполагаемую сеть солёных озёр

Итальянские астрономы сделали новое открытие, которое касается предполагаемого подлёдного солёного озера на Южном полюсе Марса. Они..

Дата загрузки: 2020-10-01

Итальянские астрономы сделали новое открытие, которое касается предполагаемого подлёдного солёного озера на Южном полюсе Марса. Они пришли к выводу, что это не один, а целая сеть водоёмов.

По их данным, возле озера размером 19 на 29 километров находятся ещё три полости с водой. Все они разной площади и отделены от основного озера.

Первое озеро обнаружили ещё в 2018 году. Исследователи надеются, что в водоёмах можно будет найти микроорганизмы.

[Анджело Оливьери, сотрудник Итальянского космического агентства]:
«Мы очень довольны. По нашему мнению, это открытие мы сделали благодаря находке 2018 года. И это переломный момент в нашем исследовании Марса».

Исследовать Южный полюс удалось благодаря орбитальной станции «Марс-экспресс», которую Европейское космическое агентство запустило к Красной планете в 2003 году. На ней находится радар MARSIS для зондирования ионосферы и глубинных слоёв марсианской поверхности.

Подобное устройство использовали для поиска подлёдных озёр в Антарктиде и канадской Арктике.

Учёные считают, что примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе было тепло и влажно, так же, как на нашей планете. Однако постепенно среда там менялась и становилась более суровой.

На поверхности Южного полюса Марса температура достигает минус 113 градусов по Цельсию. Однако в более глубоких слоях почвы становится теплее.
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