Подо льдом на Южном полюсе Марса нашли предполагаемую сеть солёных озёр

Итальянские астрономы сделали новое открытие, которое касается предполагаемого подлёдного солёного озера на Южном полюсе Марса. Они пришли к выводу, что это не один, а целая сеть водоёмов.

По их данным, возле озера размером 19 на 29 километров находятся ещё три полости с водой. Все они разной площади и отделены от основного озера.

Первое озеро обнаружили ещё в 2018 году. Исследователи надеются, что в водоёмах можно будет найти микроорганизмы.

[Анджело Оливьери, сотрудник Итальянского космического агентства]:

«Мы очень довольны. По нашему мнению, это открытие мы сделали благодаря находке 2018 года. И это переломный момент в нашем исследовании Марса».

Исследовать Южный полюс удалось благодаря орбитальной станции «Марс-экспресс», которую Европейское космическое агентство запустило к Красной планете в 2003 году. На ней находится радар MARSIS для зондирования ионосферы и глубинных слоёв марсианской поверхности.

Подобное устройство использовали для поиска подлёдных озёр в Антарктиде и канадской Арктике.

Учёные считают, что примерно четыре миллиарда лет назад на Марсе было тепло и влажно, так же, как на нашей планете. Однако постепенно среда там менялась и становилась более суровой.

На поверхности Южного полюса Марса температура достигает минус 113 градусов по Цельсию. Однако в более глубоких слоях почвы становится теплее.

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