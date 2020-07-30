Жителям США и Великобритании приходят посылки с неизвестными семенами из Китая

В США и Великобритании начали получать неожиданные посылки из Китая. В них находятся семена неизвестного происхождения. Американские федеральные службы зафиксировали сотни подобных случаев. Только в одном штате Виргиния сообщается более чем о тысяче звонков от получателей неизвестных семян.

На многих упаковках указано «Почта Китая». Чиновники примерно из 30 американских штатов выпустили предупреждения для граждан. Они призвали людей не вскрывать упаковки и, конечно, не сажать семена в землю.

Глава Управления сельского хозяйства штата Кентуки Райан Куарлес сказал: «В настоящее время у нас нет информации о том, что это: обман, розыгрыш, мошенничество или активный сельскохозяйственный терроризм. Но мы знаем одно: неизвестные семена могут быть растениями инвазивных видов. Они могут заразить местные растения неизвестными болезнями, нанести ущерб нашим запасам или поставить под угрозу нашу окружающую среду».

Всех, кто получил семена, просят связаться с Государственным департаментом сельского хозяйства, чтобы получить дальнейшие инструкции.

Министерство иностранных дел КНР выступило в защиту государственной почтовой службы Китая. Согласно заявлению, Почта Китая следует всем ограничениям, связанными с перевозкой семян. Также МИД утверждает, что надписи на посылках подделаны.

Между тем неизвестные семена приходят и в Великобританию. Правительство начало проверку посылок, на которых было указано, что это беруши. В основном, пакеты приходят из Китая и Юго-Восточной Азии. Британские власти уже предупредили, что семена могут нести биологическую угрозу.