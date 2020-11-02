Ядовитые цветы захватывают территории западной Австралии

Это море цветов под названием калла белая в штате Западная Австралия может показаться красивым. Однако для..

[Женевьев Ханран-Смит, природозащитница]:

«Это самый живучий и инвазивный сорняк в регионе Маргарет-Ривер. Он подавляет местные виды. В итоге остаётся только монокультура каллы белой, никакого разнообразия. То есть мы теряем среду для жизни и питания животных».

Это море цветов под названием калла белая в штате Западная Австралия может показаться красивым. Однако для местных жителей эти растения быстро превратились во врага номер один.

Калла белая ядовита. Если домашний скот её съест, то может погибнуть.

[Стив Кастан, местный житель]:

«Я знал, что тут появилась калла белая. Но масштаба проблемы я не понимал до следующего сезона цветения этого растения».

Теперь природозащитники объединились с местными жителями, чтобы остановить нашествие. Помогает и правительство.

[Женевьев Ханран-Смит, природозащитница]:

«Думаю, туристы считают цветы красивыми. Но местные жители, которые по-настоящему любят и ценят этот регион и разнообразие природных пейзажей, считают их просто отвратительными. Они инвазивные, и они просто везде».

Появилась калла и в Национальном парке Туарт-Форест. Однако там справиться с ней помогают пестициды. На некоторых участках леса сорняк уже истребили, благодаря чему сюда стали возвращаться местные цветы.

[Бронвин Маттон, природозащитница]:

«Очень хорошо, просто чудесно, что местные растения распространяются, включая небольшие вьющиеся кусты, которыми питаются кенгуру. Это превосходно».

С наступлением жары калла белая засыхает. Однако в более прохладный сезон появляется снова. Местные жители надеются, что смогут истребить сорняк. Однако отмечают, что для восстановления былого разнообразия потребуются годы.

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