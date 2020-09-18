Ниша растительного мяса в Китае пока маленькая, но быстро расширяется
Небольшая, но растущая группа китайских компаний делает ставку на растительное мясо, поскольку потребители более серьезно начали..
Дата загрузки: 2020-09-18
По словам аналитиков и инсайдеров отрасли, вегетарианские альтернативы мясу по-прежнему являются нишевым бизнесом по сравнению с гигантской мясной индустрией Китая. Но у них появляется всё больше сторонников.
[Одри Цзян, посетительница]:
«Раньше я всегда ела говяжьи фрикадельки. По этим сразу можно сказать, что это не мясо. Но ощущения во рту как от настоящей говядины. Думаю, растительный белок немного полезнее, чем говядина».
[Кара, посетительница]:
«Коронавирус повлиял на мои пищевые привычки, поскольку во время вспышки мы не ходили в рестораны, а готовили дома. Мы стали есть более здоровую еду, поскольку начали задумываться, что кладём в свои тарелки. Мы стали есть больше овощей и белка и делать еду на такой острой».
Американская компания Beyond Meat заявила на прошлой неделе, что подписала договор на открытие производственного предприятия недалеко от Шанхая. А в начале этого года она заключила партнерство со Starbucks. Теперь в китайской сети этих кафе будут продавать растительное мясо.
На рынок выходит и пекинский стартап Zhenmeat, который производит растительные фрикадельки, котлеты, стейки и свинину. Попробовать его «тефтели» теперь можно в пекинской сети хот-потов Hope Tree.
[Сюй Яцзюнь, сооснователь сети ресторанов]:
«Думаю, эпидемия заставила китайских потребителей обратить больше внимания на пищевую безопасность. Наше решение купить и заготовить растительное мясо здесь также частично с этим связано, поскольку такое мясо полезнее и экологичнее».
Впрочем, растительное мясо нравится не всем.
[Чэн Айлинь, посетительница]:
«Это новый продукт, мы все хотели его попробовать. Но лично я поняла, что предпочитаю мясо. В будущем я хотела бы есть настоящее мясо».
[Сунь Лэй, посетитель]:
«Я буду есть мясо, растительного не хочу. Его делают люди, и оно дороже. Если бы оно было немного дешевле обычного, тогда я ещё не против. Но оно дороже, плюс его делают люди. Так что я буду есть природную версию мяса».
Компании, продающие растительное мясо, отмечают, что ощущают конкуренцию не со стороны таких же компаний, как они, а скорее со стороны мясной индустрии в целом.
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