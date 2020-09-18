Ниша растительного мяса в Китае пока маленькая, но быстро расширяется

Небольшая, но растущая группа китайских компаний делает ставку на растительное мясо, поскольку потребители более серьезно начали относиться к своему здоровью на фоне пандемии COVID-19 и эпидемий африканской чумы свиней.

По словам аналитиков и инсайдеров отрасли, вегетарианские альтернативы мясу по-прежнему являются нишевым бизнесом по сравнению с гигантской мясной индустрией Китая. Но у них появляется всё больше сторонников.

[Одри Цзян, посетительница]:

«Раньше я всегда ела говяжьи фрикадельки. По этим сразу можно сказать, что это не мясо. Но ощущения во рту как от настоящей говядины. Думаю, растительный белок немного полезнее, чем говядина». [Кара, посетительница]:

«Коронавирус повлиял на мои пищевые привычки, поскольку во время вспышки мы не ходили в рестораны, а готовили дома. Мы стали есть более здоровую еду, поскольку начали задумываться, что кладём в свои тарелки. Мы стали есть больше овощей и белка и делать еду на такой острой».

Американская компания Beyond Meat заявила на прошлой неделе, что подписала договор на открытие производственного предприятия недалеко от Шанхая. А в начале этого года она заключила партнерство со Starbucks. Теперь в китайской сети этих кафе будут продавать растительное мясо.

На рынок выходит и пекинский стартап Zhenmeat, который производит растительные фрикадельки, котлеты, стейки и свинину. Попробовать его «тефтели» теперь можно в пекинской сети хот-потов Hope Tree.

[Сюй Яцзюнь, сооснователь сети ресторанов]:

«Думаю, эпидемия заставила китайских потребителей обратить больше внимания на пищевую безопасность. Наше решение купить и заготовить растительное мясо здесь также частично с этим связано, поскольку такое мясо полезнее и экологичнее».

Впрочем, растительное мясо нравится не всем.

[Чэн Айлинь, посетительница]:

«Это новый продукт, мы все хотели его попробовать. Но лично я поняла, что предпочитаю мясо. В будущем я хотела бы есть настоящее мясо». [Сунь Лэй, посетитель]:

«Я буду есть мясо, растительного не хочу. Его делают люди, и оно дороже. Если бы оно было немного дешевле обычного, тогда я ещё не против. Но оно дороже, плюс его делают люди. Так что я буду есть природную версию мяса».

Компании, продающие растительное мясо, отмечают, что ощущают конкуренцию не со стороны таких же компаний, как они, а скорее со стороны мясной индустрии в целом.

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