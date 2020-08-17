Одноразовая посуда и камеры слежения: житель Гонконга использует необычные материалы для масок

Гонконгский художник, дизайнер и актёр Эдмонд Кхок, как и многие другие в сфере развлечений, остался без..

Гонконгский художник, дизайнер и актёр Эдмонд Кхок, как и многие другие в сфере развлечений, остался без работы из-за пандемии. Однако это ещё больше вдохновило его на креативность. Теперь он создаёт необычные маски из подручных материалов и загружает фото и видео в соцсети.

50-летний дизайнер говорит, что использует обрезки и остатки со своего производства. Но есть и необычные материалы. Например, основа этой маски – камера слежения. Так он хочет напомнить о том, что жители Гонконга противостоят слежке и добиваются свободы слова.

В целом почти все его маски раскрывают какую-то проблему. Эта сделана в знак солидарности с храмами Таиланда, которые из-за пандемии пострадали от нехватки туристов. А эта маска сконструирована из одноразовой посуды. Так Эдмонд хотел напомнить о загрязнении окружающей среды.

Ну и куда же без коронавируса. Его шиповидная форма отображена в этой неоновой маске.

[Эдмонд Кхок, дизайнер]:«Думаю, каждая маска берёт начало в нашей повседневной жизни. Меня вдохновили многие аспекты жизни. Например, я видел много изображений коронавируса и его шипов. Вышло так, что осталось много обрезков, которые похожи на шипы, поэтому я создал эту маску».

Эдмонд говорит, что своими масками хочет запечатлеть знаковые моменты в истории.

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[Эдмонд Кхок, дизайнер]:«Я думаю, что это не проект, рассказывающий о масках для лица – это маски для лица рассказывают всё, что произошло с жителями Гонконга».