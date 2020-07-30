Рукотворные гнёзда для птиц: как белорусский орнитолог помогает пернатым

Орнитолог Владимир Ивановский почти полвека изучает хищных птиц и заботится об их сохранности в родной Беларуси...

Орнитолог Владимир Ивановский почти полвека изучает хищных птиц и заботится об их сохранности в родной Беларуси. Одним из его добрых дел стало строительство гнёзд для пернатых. [Владимир Ивановский, орнитолог]:«В Белоруссии ведётся очень интенсивное лесное хозяйство, леса наши резко молодеют. И тем хищникам, которые гнездятся на деревьях, всё труднее и труднее найти (дерево)».

Крупные хищные птицы надстраивают гнёзда каждый год, и в итоге они становятся огромными. Такое жилище может выдержать только большое крепкое дерево, молодые не годятся.

Поэтому Владимир и начал помогать хищным пернатым. Но прежде, чем строить гнёзда, пришлось провести целое научное исследование.

[Владимир Ивановский, орнитолог]:«Нужно было найти как можно больше естественных гнёзд, провести анализ их расположения: как, где, на каких деревьях, в какой части кроны и так далее. В какую сторону света должно быть направлено это гнездо».

Орнитолог мастерит гнёзда уже несколько десятков лет.

[Владимир Ивановский, орнитолог]:«695 гнёзд построено искусственных – различных, как для крупных хищников, так и для мелких, как для краснокнижных, так и для обычных видов, потому что все страдают, как я уже сказал, от того, что всё меньше и меньше деревьев, пригодных для постройки гнёзд».

Треть рукотворных гнёзд заселена птицами. Владимир считает, что это очень хороший результат. Орнитолог также помечает жильцов искусственных гнёзд, чтобы наблюдать за ними в течение всей их жизни.

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