Огородники поневоле: всё больше австралийцев выращивают собственную еду

Житель австралийского Мельбурна Юэн стал вынужденным огородником. Он, как и многие, сидит на карантине. Решил, что..

[Юэн Регаццо, житель Мельбурна]:

«В основном мы пытаемся снизить расходы».

Житель австралийского Мельбурна Юэн стал вынужденным огородником. Он, как и многие, сидит на карантине. Решил, что свободное время можно посвятить возделыванию собственных грядок.

На своём участке он выращивает шпинат, стручковый горох и щавель. А ещё проводит кулинарные эксперименты.

[Юэн Регаццо, житель Мельбурна]:

«Я сделал очень интересный соус с одуванчиками, чередой и другими растениями со своего участка».

Юэн, как и сотни других австралийцев, получает бесплатные семена от правительственного банка семян Нового Южного Уэльса.

[Аморелле Демпстер, шеф-повар]:

«Сообщества огородников – это способ объединить людей на самом базовом уровне».

Теперь многие задаются вопросом: забросят ли люди свои грядки после окончания пандемии, или тенденция будет продолжаться?

[Аморелле Демпстер, шеф-повар]:

«Думаю, люди на самом деле хотят продолжать».

Согласно исследованиям, во время эпидемии австралийцы в целом стали активнее выращивать собственную еду. Кроме того, работа с землёй помогает успокоиться.

[Ник Роуз, глава Sustain]:

«Люди сегодня переживают, и небезосновательно. Они не знают, что их ждёт. Но, когда они на своём огороде… я тоже этим занимаюсь. Когда я прихожу на грядки, то забываю обо всём на свете».

Вот ещё один цветущий участок жителя Мельбурна Джона. У его дочки есть совет для всех, кто только подумывает о собственном огороде.

[Поппи, жительница Мельбурна]:

«Выращивать не всегда получается, но, по крайней мере, надо попробовать».

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