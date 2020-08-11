Огородники поневоле: всё больше австралийцев выращивают собственную еду
Житель австралийского Мельбурна Юэн стал вынужденным огородником. Он, как и многие, сидит на карантине. Решил, что..
Дата загрузки: 2020-08-11
[Юэн Регаццо, житель Мельбурна]:
«В основном мы пытаемся снизить расходы».
На своём участке он выращивает шпинат, стручковый горох и щавель. А ещё проводит кулинарные эксперименты.
[Юэн Регаццо, житель Мельбурна]:
«Я сделал очень интересный соус с одуванчиками, чередой и другими растениями со своего участка».
Юэн, как и сотни других австралийцев, получает бесплатные семена от правительственного банка семян Нового Южного Уэльса.
[Аморелле Демпстер, шеф-повар]:
«Сообщества огородников – это способ объединить людей на самом базовом уровне».
Теперь многие задаются вопросом: забросят ли люди свои грядки после окончания пандемии, или тенденция будет продолжаться?
[Аморелле Демпстер, шеф-повар]:
«Думаю, люди на самом деле хотят продолжать».
Согласно исследованиям, во время эпидемии австралийцы в целом стали активнее выращивать собственную еду. Кроме того, работа с землёй помогает успокоиться.
[Ник Роуз, глава Sustain]:
«Люди сегодня переживают, и небезосновательно. Они не знают, что их ждёт. Но, когда они на своём огороде… я тоже этим занимаюсь. Когда я прихожу на грядки, то забываю обо всём на свете».
Вот ещё один цветущий участок жителя Мельбурна Джона. У его дочки есть совет для всех, кто только подумывает о собственном огороде.
[Поппи, жительница Мельбурна]:
«Выращивать не всегда получается, но, по крайней мере, надо попробовать».
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