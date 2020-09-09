США прекращают импорт помидоров и хлопка из китайского региона Синьцзян

США перестанут импортировать хлопок и томаты из китайского региона Синьцзян. Вашингтон уверен, что их производят, используя принудительный труд.

Запрет затронет двух крупнейших в Китае экспортёров. Как ожидается, в ближайшее время таможенная служба США объявит о пяти дополнительных ограничениях на импорт.

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на Пекин в связи с обвинениями в преследованиях в Синьцзяне этнического мусульманского меньшинства уйгуров.

Согласно расследованию ООН, около миллиона уйгуров находятся в Синьцзяне в так называемых лагерях профессиональной подготовки, которые по факту являются трудовыми лагерями.