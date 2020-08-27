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Узнать историю знаменитого бананового кетчупа Филиппин теперь можно онлайн

Узнать историю знаменитого бананового кетчупа Филиппин теперь можно онлайн

Знаменитый кетчуп из бананов уже давно стал частью национальной кулинарной истории Филиппин. Теперь же о нём..

Дата загрузки: 2020-08-27

Знаменитый кетчуп из бананов уже давно стал частью национальной кулинарной истории Филиппин. Теперь же о нём можно узнать не только в музее, а ещё и онлайн. Компания NutriAsia создала виртуальную экскурсию, которую приурочила к 50-летней годовщине популярного соуса.

Рецепт придумал филиппинский технолог Мария Ороса во времена Второй мировой войны. Тогда были проблемы с поставками помидоров, поэтому было невозможно производить традиционный кетчуп. Ороса экспериментировала с разными фруктами и овощами и в итоге остановилась на бананах как основном ингредиенте.

[Джеймс Лим, глава отдела маркетинга компании]:
«Мы «офилиппинизировали» томатный кетчуп. Филиппинцы в этом деле хорошо преуспели. Мы всегда изобретаем свой способ, например, собственные спагетти, хот-доги и другие блюда».

Музей бананового кетчупа открыли ещё в 2017 году в провинции Лагуна к югу от Манилы. Однако из-за пандемии коронавируса физически его посетить пока невозможно. Впрочем, в компании насчёт этого не переживают.

[Джеймс Лим, глава отдела маркетинга компании]:
«Раньше его можно было посетить, только приехав туда, а теперь его может увидеть весь мир. Мы можем рассказать о банановом кетчупе – уникальном изобретении филиппинцев – намного большей аудитории».

Филиппинский банановый кетчуп обладает сладковато-острым вкусом. Сегодня его используют почти везде: в омлетах, хот-догах и бутербродах. Он также стал неотъемлемой частью местных блюд из спагетти.
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