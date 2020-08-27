Узнать историю знаменитого бананового кетчупа Филиппин теперь можно онлайн

Знаменитый кетчуп из бананов уже давно стал частью национальной кулинарной истории Филиппин. Теперь же о нём..

Знаменитый кетчуп из бананов уже давно стал частью национальной кулинарной истории Филиппин. Теперь же о нём можно узнать не только в музее, а ещё и онлайн. Компания NutriAsia создала виртуальную экскурсию, которую приурочила к 50-летней годовщине популярного соуса.

Рецепт придумал филиппинский технолог Мария Ороса во времена Второй мировой войны. Тогда были проблемы с поставками помидоров, поэтому было невозможно производить традиционный кетчуп. Ороса экспериментировала с разными фруктами и овощами и в итоге остановилась на бананах как основном ингредиенте.

[Джеймс Лим, глава отдела маркетинга компании]:

«Мы «офилиппинизировали» томатный кетчуп. Филиппинцы в этом деле хорошо преуспели. Мы всегда изобретаем свой способ, например, собственные спагетти, хот-доги и другие блюда».

Музей бананового кетчупа открыли ещё в 2017 году в провинции Лагуна к югу от Манилы. Однако из-за пандемии коронавируса физически его посетить пока невозможно. Впрочем, в компании насчёт этого не переживают.

[Джеймс Лим, глава отдела маркетинга компании]:

«Раньше его можно было посетить, только приехав туда, а теперь его может увидеть весь мир. Мы можем рассказать о банановом кетчупе – уникальном изобретении филиппинцев – намного большей аудитории».

Филиппинский банановый кетчуп обладает сладковато-острым вкусом. Сегодня его используют почти везде: в омлетах, хот-догах и бутербродах. Он также стал неотъемлемой частью местных блюд из спагетти.

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