Российский «почтовый Рэмбо» возит посылки по бездорожью на вездеходе

Для большинства автомобилей эта дорога просто непроходима. Но почтальон Сергей Кондаков уверенно преодолевает её на небольшом..

Для большинства автомобилей эта дорога просто непроходима. Но почтальон Сергей Кондаков уверенно преодолевает её на небольшом вездеходе. Он доставляет посылки в отдалённый и труднодоступный посёлок Красный Яр в Ярославской области.

Сергей получает груз в деревне Васильевское. За один раз может перевезти до 300 килограммов.

[Сергей Кондаков, почтальон]:

«Специально его купил для того, чтобы в этот посёлок не пешком ходить. Я в 78-м году сел на трактор – после школы, и до сих пор кручу баранку. Так что ничего сложного нет».

Мужчина доставляет груз по лесной дороге и преодолевает две реки. В Красном Яру его ждут с нетерпением. Когда-то здесь насчитывалась тысяча жителей, рядом даже работал небольшой аэропорт.

Теперь в посёлке осталось семь человек, и во многом у них надежда только на Сергея. Его здесь величают «почтовым Рэмбо».

[Александра Степанкова, жительница посёлка]:

«Он нас выручает постоянно, он нам привозит почту, приносит продукты. Постоянно он нам помогает. Без него вообще не знаю, как бы мы жили».

«Почтовый Рэмбо» ездит в Красный Яр уже три года. Помимо посылок и писем, привозит сельчанам продукты и лекарства, выдаёт пенсию и берёт плату за электроэнергию. При необходимости Сергей может вызвать сотрудника полиции или отвезти больного ко врачу.

На каждую поездку почтальон тратит не менее шести часов. С наступлением осени ему приходится возвращаться по темноте, но отказываться от работы он не намерен. «Почтовый Рэмбо» знает, что для жителей посёлка он единственная связь с цивилизацией.

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