Российский «почтовый Рэмбо» возит посылки по бездорожью на вездеходе
Для большинства автомобилей эта дорога просто непроходима. Но почтальон Сергей Кондаков уверенно преодолевает её на небольшом..
Дата загрузки: 2020-09-22
Сергей получает груз в деревне Васильевское. За один раз может перевезти до 300 килограммов.
[Сергей Кондаков, почтальон]:
«Специально его купил для того, чтобы в этот посёлок не пешком ходить. Я в 78-м году сел на трактор – после школы, и до сих пор кручу баранку. Так что ничего сложного нет».
Мужчина доставляет груз по лесной дороге и преодолевает две реки. В Красном Яру его ждут с нетерпением. Когда-то здесь насчитывалась тысяча жителей, рядом даже работал небольшой аэропорт.
Теперь в посёлке осталось семь человек, и во многом у них надежда только на Сергея. Его здесь величают «почтовым Рэмбо».
[Александра Степанкова, жительница посёлка]:
«Он нас выручает постоянно, он нам привозит почту, приносит продукты. Постоянно он нам помогает. Без него вообще не знаю, как бы мы жили».
«Почтовый Рэмбо» ездит в Красный Яр уже три года. Помимо посылок и писем, привозит сельчанам продукты и лекарства, выдаёт пенсию и берёт плату за электроэнергию. При необходимости Сергей может вызвать сотрудника полиции или отвезти больного ко врачу.
На каждую поездку почтальон тратит не менее шести часов. С наступлением осени ему приходится возвращаться по темноте, но отказываться от работы он не намерен. «Почтовый Рэмбо» знает, что для жителей посёлка он единственная связь с цивилизацией.
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