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Что показывают в Музее дыр и заплат

Что показывают в Музее дыр и заплат

В Ярославской области есть необычный Музей дыр и заплат. Его экспонаты – старые порванные или сломанные..

Дата загрузки: 2020-08-02

В Ярославской области есть необычный Музей дыр и заплат. Его экспонаты – старые порванные или сломанные вещи. Некоторые заштопаны и починены, а некоторые такими и остались. Но независимо от этого, за каждым экспонатом стоит удивительная история простой человеческой жизни.
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